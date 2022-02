Scienza, cellule delle larve di mosche per curare le ferite

Le cellule immunitarie prelevate dalle larve di insetti potrebbero essere utilizzate per il trattamento delle lesioni superficiali. A suggerirlo uno studio, pubblicato sulla rivista Plos One, condotto dai ricercatori dell’Universita’ di San Pietroburgo, che hanno valutato le capacita’ di questi insetti di mantenere la vitalita’ e l’attivita’ funzionale unita alla possibilita’ di rigenerazione cellulare. Il team, guidato da Andrey Yakovlev, ha esaminato le caratteristiche della Calliphora vicina, una specie di mosca, per valutare la possibilita’ di impiegare le larve di questi insetti per la guarigione delle ferite. Negli esseri umani, spiegano gli autori, un deficit di fagociti, cellule del sistema immunitario capaci di distruggere i microrganismi o altri elementi estranei, puo’ essere problematico e rallentare il processo di guarigione delle ferite. L’uso di cellule xenogeneiche, prelevate da altri esseri viventi, potrebbe quindi rappresentare un metodo promettente per la medicina rigenerativa. Il gruppo di ricerca ha quindi valutato la possibilita’ di utilizzare i fagociti prelevati dalle larve di insetti. Stando alle ipotesi preliminari degli studiosi, questo approccio potrebbe essere molto promettente, specialmente se applicato durante le prime fasi del processo di una guarigione. “Nei prossimi studi – scrivono gli esperti – cercheremo di valutare l’efficacia di un trapianto di fagociti xenogenici in un modello animale, e, se i risultati saranno incoraggianti, proseguiremo le sperimentazioni”: