Scienza, che cosa accade nel cervello? Lo mostra il primo “film” girato in HD

Per la prima volta è stato realizzato un filmato, con tanto di colori e suoni, che mostra chiaramente l’attività del cervello durante l’elaborazione di stimoli. Questo importante risultato e’ stato raggiunto dagli scienziati della Columbia University, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Plos One per rendere noto il proprio lavoro. Il team, guidato da David Thibodeaux, ha utilizzato diversi approcci, basati sui recenti progressi tecnologici, per ottenere immagini e registrazioni in tempo reale dei componenti dell’attività cerebrale. Ricerche precedenti hanno dimostrato che alcuni dati di imaging cerebrale possono essere tradotti in rappresentazioni udibili. Partendo da queste informazioni, il gruppo di ricerca ha sviluppato un kit di strumenti flessibile che consente la traduzione di diversi tipi di record in rappresentazioni audiovisive. L’approccio e’ stato quindi utilizzato in diversi contesti sperimentali e adottando varie tecniche di imaging, come la mappatura ottica ad ampio campo 2D (WFOM) e la microscopia 3D ad eccitazione planare confocalmente allineata (SCAPE). Il sistema ha quindi rilevato l’attivita’ neurale di un modello murino impegnato in comportamenti come la corsa o la pulizia del corpo. I dati neuronali sono stai rappresentati da suoni di pianoforte che suonavano a tempo con picchi di attivita’ cerebrale. I dati sul flusso sanguigno sono stati invece associati al violino. Riprodotti in tempo reale, queste informazioni sonore dimostrano la relazione tra attività neuronale e flusso sanguigno. Il video risultante permette quindi di osservare chiaramente i modelli di attivita’ cerebrale. Questo kit, spiegano gli scienziati, potrebbe aiutare i ricercatori a esaminare grandi set di dati. “Il filmato della rappresentazione di dati dell’attivita’ cerebrale – commenta Thibodeaux – e’ un’esperienza coinvolgente che ci permette di riconoscere e interpretare i modelli di comportamento in base agli stimoli. Grazie a questo approccio multisistemico possiamo concentrarci contemporaneamente sui dati dell’attivita’ cerebrale e sul video che mostra il comportamento dei soggetti. La possibilita’ di immergersi in una rappresentazione uditiva delle informazioni rende molto piu’ semplice l’analisi di fenomeni che avvengono contemporaneamente”.