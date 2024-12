Scienza, clima e colture intelligenti: tecniche per incrementare la produttività agricola

Uno studio recente ha descritto una nuova strategia di selezione per creare rapidamente colture intelligenti dal punto di vista climatico che mostrano rese maggiori in condizioni normali e compensano notevolmente le perdite di resa dovute a stress termico sia nelle colture di cereali di base che in quelle orticole. Lo studio, pubblicato su Cell, e’ stato condotto dal team del professor XU Cao dell’Istituto di genetica e biologia dello sviluppo (IGDB) dell’Accademia cinese delle scienze. L’anno 2050 si avvicina rapidamente e la produttività agricola deve aumentare del 60% per sfamare una popolazione globale prevista di 10 miliardi. Tuttavia, l’attuale produzione agricola e’ insufficiente e si prevede che peggiorera’ a causa del carico di stress abiotico del cambiamento climatico. Un aumento di 2 C durante la stagione di crescita si tradurra’ in una perdita di resa del 3-13%. Per garantire la sicurezza alimentare globale e superare i colli di bottiglia della riproduzione, gli scienziati hanno urgente bisogno di sviluppare colture “intelligenti dal punto di vista climatico” che raggiungano rese più elevate in condizioni normali e rese stabili in condizioni di stress termico. La base fisiologica della resa e della qualita’ delle colture e’ la relazione fonte-pozzo. I tessuti fonte (ad esempio, le foglie) sono produttori netti di fotoassimilati, ovvero principalmente carboidrati come il saccarosio. Al contrario, i tessuti pozzo (ad esempio, frutti, semi, radici, fiori in via di sviluppo, fibre di cotone e organi di riserva) sono importatori netti, che utilizzano o immagazzinano fotoassimilati. Il gene dell’invertasi della parete cellulare ( CWIN ) e’ il gene cruciale che regola la relazione sorgente-pozzo nelle piante.

L’enzima codificato da questo gene scarica e converte il saccarosio trasportato dalle foglie in glucosio e fruttosio all’interno degli organi pozzo, dove questi zuccheri possono essere direttamente assorbiti e utilizzati. Questi zuccheri non sono solo nutrienti essenziali per lo sviluppo di frutti e semi, ma influenzano significativamente la dolcezza dei frutti e la qualita’ dei chicchi di riso. Lo stress da calore reprime l’attivita’ CWIN e quindi interrompe l’equilibrio tra fonte e pozzo, con conseguente apporto energetico inadeguato negli organi pozzo, riduzione dello sviluppo riproduttivo e penalizzazione della resa. Nel loro nuovo studio, il professor XU Cao e il suo team hanno sviluppato una strategia basata sull’ottimizzazione clima-responsiva della ripartizione del carbonio nei pozzi (CROCS) manipolando razionalmente l’espressione dei geni CWIN nelle colture di frutta e cereali. Hanno inserito con precisione un elemento di shock termico (HSE) di 10 bp nei promotori dei geni CWIN in cultivar di riso e pomodoro d’e’lite, utilizzando strumenti di prime-editing ad alta efficienza auto-sviluppati. L’inserimento di HSE conferisce ai CWIN una sovraregolazione termo-responsiva sia in ambienti controllati che in campo per migliorare la ripartizione del carbonio nei chicchi di riso e nei frutti di pomodoro. Test di resa multi-localita’ e multi-stagione su pomodori in varie condizioni di coltivazione, tra cui serre e campi aperti, hanno mostrato che in condizioni normali la strategia CROCS ha aumentato le rese di pomodori dal 14% al 47%. In condizioni di stress da calore, ha aumentato la resa di frutta per appezzamento del 26%~33% rispetto ai controlli e ha salvato il 56,4%~100% delle perdite di resa di frutta causate dallo stress da calore. In particolare, aspetti della qualita’ della frutta come uniformita’ e contenuto di zucchero sono stati notevolmente migliorati rispetto ai controlli non modificati. Inoltre, le cultivar di riso migliorate da questa strategia non solo hanno mostrato un aumento della resa dal 7% al 13% in condizioni normali, ma hanno anche mostrato un aumento della resa del grano del 25% rispetto ai controlli in condizioni di stress da calore. In particolare, fino al 41% delle perdite di grano indotte dal calore sono state recuperate nel riso. Il Prof. Xu ha osservato che CROCS e’ un sistema efficiente, versatile, basato sul prime-editing per il rapido miglioramento delle colture, che apre la strada alla rapida creazione di colture climate-smart tramite l’inserimento mirato di elementi cis-regolatori sensibili all’ambiente. La strategia fornisce anche efficaci strumenti di gene-editing e procedure operative fattibili per lo studio fondamentale delle risposte delle piante allo stress. I ricercatori hanno anche notato che questa strategia di selezione e’ stata ora applicata anche a colture come la soia, il grano e il mais.