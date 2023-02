Scienza, combattere il climate change attraverso la polvere lunare 

Lao da una stazione spaziale posizionata tra la Terra e il Solee mitigare così gli impatti del cambiamento climatico. E’ l’idea di unnegli Stati Uniti. L’umanità emette sempre piu’ gas serra e l’atmosfera terrestre intrappola sempre piu’ energia solare, aumentando costantemente la temperatura terrestre. Una strategia per invertire questa tendenza e’Per decenni, gli scienziati hanno preso in considerazione l’utilizzo di schermi, oggetti o particelle di polvere per bloccare una quantita’ sufficiente di radiazioni solari, tra l’1 e il 2%, per mitigare gli effetti del riscaldamento globale. Questo studio condotto dall’Università dello Utah ha esplorato il potenziale dell’utilizzo della polvere per schermare la luce solare. I ricercatori hanno analizzato diverse proprietà delle particelle di polvere, quantita’ di polvere e le orbite che sarebbero state piu’ adatte per ombreggiare la Terra. Gli autori hanno scoperto che il lancio di polvere dalla Terra verso una stazione di passaggio al “Punto di Lagrange” tra la Terra e il sole sarebbe piu’ efficace ma richiederebbe costi e sforzi astronomici. Un’alternativa è usare la polvere di luna.. Il team di astronomi ha applicato una tecnica utilizzata per studiare la formazione dei pianeti attorno a stelle lontane. La formazione dei pianeti è un processo disordinato che solleva molta polvere astronomica che puo’ formare anelli attorno alla stella ospite. Questi anelli intercettano la luce dalla stella centrale e la irradiano nuovamente in modo che possiamo rilevarla sulla Terra. Un modo per scoprire stelle che stanno formando nuovi pianeti e’ cercare questi anelli polverosi. “Se prendessimo una piccola quantita’ di materiale e lo mettessimo su un’orbita speciale tra la Terra e il sole e lo rompessimo, potremmo bloccare molta luce solare con una piccola quantita’ di massa”, ha detto“E’ sorprendente contemplare come la polvere lunare, che ha impiegato piu’ di quattro miliardi di anni per generarsi, possa aiutare a rallentare l’aumento della temperatura terrestre, un problema che ci ha messo meno di 300 anni a produrre”, ha dichiarato. Il documento e’ stato pubblicato sulla rivista