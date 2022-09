Scienza, contro i batteri farmaco-resistenti un composto derivato dagli alberi

L‘idrochinina, un composto naturale presente in diverse specie vegetali e utilizzato per il trattamento della malaria, potrebbe essere impiegato anche per contrastare una serie di minacce batteriche, compresi organismi farmaco-resistenti. Lo suggerisce uno studio, pubblicato sulla rivista Tropical Medicine and Infectious Disease, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di Portsmouth, dell’Universita’ di Naresuan e dell’Universita’ di Pibulsongkram Rajabhat, in Thailandia. Il team, guidato da Robert Baldock, ha esplorato gli effetti dell’idrochinina in una serie di esperimenti. La resistenza antimicrobica, spiegano gli esperti, e’ diventata una delle maggiori minacce per la salute pubblica a livello globale, e si verifica quando batteri, virus, funghi e parassiti evolvendosi non rispondono piu’ ai farmaci, rendendo piu’ complicata la battaglia alle infezioni.

Abbiamo dimostrato che l’idrochinina e’ stata in grado di uccidere diversi microrganismi – riporta Baldock – allo stesso tempo, abbiamo scoperto uno dei principali meccanismi utilizzati dal batterio multiresistente chiamato pseudomonas aeruginosa. Studiando ulteriormente questo composto, speriamo di sviluppare una linea di trattamento efficace per combattere le infezioni”. “Nei prossimi step – commenta Jirapas Jongjitwimol del Dipartimento di tecnologia medica dell’Universita’ di Naresuan – speriamo di individuare scoprire il bersaglio molecolare dell’idrochinina. Questo aiuterebbe la nostra comprensione del modo in cui il composto agisca contro i batteri patogeni e di come potrebbe essere utilizzato in ambito clinico”.