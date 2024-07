Scienza, contro la crisi idrica generatori di vapore solare

promettenti dispositivi per lapotrebbero risultare notevolmente piu’ efficaci attraverso determinate migliorie. A questa conclusione giunge uno studio, pubblicato sulla rivista, condotto dagli scienziati dellaIl team, guidato daha ideato dei generatori di vapore solari con prestazioni fototermiche migliorate., spiegano gli esperti, individuare strategie per ridurre il consumo e lo spreco d’acqua rappresenta una priorità assoluta. La desalinizzazione dell’acqua di mare, continuano gli autori, potrebbe costituire un approccio efficace, ma piuttosto esoso, basato su fonti rinnovabili che richiamano al ciclo naturale dell’acqua. La tecnologia, infatti, sfrutta l’energia del sole per far evaporare e isolare l’acqua, ma e’ fortemente limitata dalla necessità di fabbricare topologie complesse per aumentare la superficie necessaria a ottenere un’elevata efficienza di evaporazione. “Abbiamo ideato SSG con eccezionali prestazioni – riporta Zhou – abbiamoad albero, che migliorano significativamente i tassi di evaporazione dell’acqua e garantiscono un funzionamento continuo anche dopo test prolungati”. Gli SSG, commentano gli studiosi, assorbono l’energia solare, la convertono in calore e provocano l’evaporazione dell’acqua salata. La struttura porosa degli SSG aiuta a migliorare l’autopulizia rimuovendo il sale accumulato per garantire prestazioni di desalinizzazione sostenute. Per migliorare l’efficienza di conversione fototermica, il gruppo di ricerca ha sviluppato un nuovo tipo di agente di fusione derivato da strutture metallo-organiche. “Ci siamo ispirati alla traspirazione delle piante – afferma Zhou – i nostri generatori di vapore sono composti da microstrutture in miniatura a forma di albero, che formano una foresta efficiente nella distribuzione del calore. Il nostro design bioispirato aumenta la superficie dei SSG, migliorando il trasporto dell’acqua e l’efficienza dell’evaporazione”. Gli autori hanno ottenuto un elevato tasso di evaporazione sia negli ambienti simulati che nelle prove sul campo. L’acqua desalinizzata ha costantemente soddisfatto gli standard per l’acqua potabile, anche dopo un test di lunga durata. “Questi dati – conclude Zhou – dimostrano la praticita’ e l’efficienza del nostro approccio. Gli SSG potenziati potrebbero rivelarsi molto utili nelle regioni con accesso limitato all’acqua dolce, fornendo un’opzione sostenibile ed efficiente per la desalinizzazione. In realta’, questa tecnologia potrebbe anche essere applicata ad altre dinamiche che richiedono un’efficiente conversione dell’energia solare e la purificazione dell’acqua”.