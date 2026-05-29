Scienza, così antichi geni svelano nuove cause di malattie umane

La ricostruzione della rete di interazioni tra proteine dell’Ultimo Antenato Comune degli Eucarioti (LECA), un organismo unicellulare vissuto tra 1,5 e 1,8 miliardi di anni fa da cui discende tutta la vita complessa sulla Terra, ha permesso di individuare centinaia di geni potenzialmente coinvolti in malattie umane finora sconosciuti. Lo studio, guidato da Rachael Cox ed Edward Marcotte dell’University of Texas at Austin e pubblicato sulla rivista Cell Genomics, ha gia’ consentito di confermare il coinvolgimento di tre geni in altrettante patologie rare, aprendo nuove prospettive per la comprensione delle basi genetiche delle malattie e per l’identificazione di futuri bersagli terapeutici. I ricercatori hanno ricostruito la piu’ dettagliata mappa molecolare finora disponibile delle macchine biologiche che svolgevano le funzioni essenziali della vita dell’antenato comune di tutti gli organismi complessi. Questa rappresentazione delle reti proteiche, definita “protein interactome”, e’ stata utilizzata come strumento per individuare geni associati a malattie che non erano stati precedentemente collegati a condizioni patologiche umane. Attraverso l’impiego di modelli animali e dati provenienti da pazienti, il gruppo di ricerca ha verificato per la prima volta l’associazione di tre di questi geni con disturbi rari. Le cellule degli organismi viventi contengono complessi apparati molecolari responsabili della produzione di energia, del trasporto di sostanze, della costruzione di strutture cellulari e dell’eliminazione dei materiali di scarto.

Queste macchine biologiche sono costituite da proteine prodotte a partire dalle informazioni contenute nei geni. Poiché tali sistemi sono fondamentali per la sopravvivenza degli organismi, versioni molto simili sono state conservate lungo oltre un miliardo di anni di evoluzione. Quando uno dei geni coinvolti nella loro costruzione subisce alterazioni, possono insorgere gravi malattie nell’uomo. “Esisteva una gamma molto ampia di malattie che riuscivamo a prevedere con buona accuratezza semplicemente utilizzando antichi complessi proteici”, ha spiegato Rachael Cox. Secondo i ricercatori, le tre patologie rare gia’ confermate rappresentano probabilmente solo una parte delle possibili associazioni individuabili attraverso questo approccio. Lo studio ha inoltre mostrato che circa la metà di tutti i geni umani puo’ essere ricondotta a versioni ancestrali già presenti nel LECA. Gli stessi geni risultano condivisi da numerosi organismi appartenenti all’intero albero evolutivo degli eucarioti. “Credo che questo aiuti a comprendere quanto profondamente siamo collegati a tutti gli altri organismi viventi”, ha osservato Edward Marcotte.

“Guardare una rappresentazione di questo organismo ancestrale equivale a osservare un antenato remotissimo comune a tutte le forme di vita complessa”. Utilizzando modelli di rana e topo, il gruppo ha confermato associazioni genetiche con osteopetrosi, malattia renale terminale e displasia toracica a coste corte. Per ottenere questi risultati, i ricercatori hanno identificato geni e proteine condivisi da 156 organismi appartenenti agli eucarioti e hanno analizzato cellule provenienti da 31 specie diverse mediante oltre 25 mila esperimenti biochimici. I dati raccolti hanno consentito di ricostruire l’interactoma proteico del LECA e di individuare relazioni tra proteine gia’ note per essere associate a specifiche malattie e altre proteine strettamente connesse all’interno delle stesse reti molecolari. Questa strategia ha portato all’identificazione di centinaia di ulteriori geni ancestrali potenzialmente coinvolti nelle patologie umane. “Se sappiamo che alcune proteine sono collegate a una determinata malattia, e’ possibile che anche le proteine con cui interagiscono siano coinvolte nella stessa condizione”, ha affermato Marcotte. Gli autori prevedono ora ulteriori studi sperimentali per verificare il ruolo dei geni individuati e approfondire il loro contributo all’insorgenza delle malattie genetiche.