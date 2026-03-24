Scienza, così i deepfake radiologici ingannano medici e Intelligenza artificiale

Le immagini radiologiche generate dall’intelligenza artificiale sono ormai così realistiche da ingannare sia i radiologi sia gli stessi sistemi di IA, aprendo nuovi rischi clinici e di sicurezza. Lo ha spiegato in uno studio, Mickael Tordjman della Icahn School of Medicine at Mount Sinai di New York, pubblicato sulla rivista Radiology della Radiological Society of North America. La ricerca dimostra che i cosiddetti deepfake, immagini mediche artificiali create con modelli di intelligenza artificiale, possono risultare indistinguibili da radiografie reali anche per specialisti esperti. Il fenomeno solleva preoccupazioni rilevanti sia sul piano diagnostico sia su quello legale e della cybersicurezza sanitaria.

Lo studio ha coinvolto 17 radiologi provenienti da 12 centri in sei Paesi, con un’esperienza professionale compresa tra zero e 40 anni. Ai partecipanti sono state sottoposte 264 immagini radiografiche, meta’ autentiche e meta’ generate da modelli di IA, tra cui sistemi basati su ChatGPT e il modello open source RoentGen sviluppato a Stanford. Quando i radiologi non erano informati della presenza di immagini artificiali, solo il 41% e’ riuscito a identificarle spontaneamente. Anche dopo essere stati avvisati, l’accuratezza media nel distinguere tra immagini reali e sintetiche e’ stata del 75%, con una variabilita’ significativa tra i singoli specialisti, dal 58 al 92%. Prestazioni analoghe sono state osservate anche nei modelli di intelligenza artificiale multimodali, tra cui GPT-4o, GPT-5, Gemini 2.5 Pro e Llama 4 Maverick, che hanno mostrato un’accuratezza compresa tra il 57% e l’85%. Anche il modello utilizzato per generare le immagini, GPT-4o, non e’ stato in grado di riconoscere correttamente tutti i deepfake.

Nel caso specifico delle radiografie del torace generate con RoentGen, l’accuratezza dei radiologi e’ risultata compresa tra il 62% e il 78%, mentre quella dei modelli di IA tra il 52% e l’89%, confermando la difficolta’ generalizzata nel rilevare immagini sintetiche. “Il nostro studio dimostra che questi deepfake sono sufficientemente realistici da ingannare anche i radiologi, i professionisti piu’ esperti nell’interpretazione delle immagini mediche”, spiega Tordjman: “Questo crea una vulnerabilita’ ad alto rischio, ad esempio in ambito legale, dove una frattura artificiale potrebbe essere indistinguibile da una reale, ma anche in termini di sicurezza informatica, se immagini sintetiche venissero introdotte nei sistemi ospedalieri”. I ricercatori hanno identificato alcune caratteristiche ricorrenti nelle immagini artificiali: ossa eccessivamente lisce, colonne vertebrali innaturalmente dritte, polmoni troppo simmetrici e pattern vascolari uniformi. Anche le fratture appaiono spesso troppo nette e regolari, limitate a una sola porzione dell’osso. Un elemento rilevante e’ che l’esperienza professionale non e’ risultata correlata alla capacita’ di riconoscere i deepfake, mentre i radiologi specializzati in ambito muscoloscheletrico hanno mostrato prestazioni migliori rispetto ad altri sottospecialisti. Gli autori sottolineano la necessita’ urgente di sviluppare strumenti di protezione e sistemi di verifica, come watermark invisibili e firme crittografiche integrate nelle immagini al momento dell’acquisizione, per garantire l’integrita’ dei dati clinici. “Potremmo essere solo all’inizio di questo fenomeno”, avverte Tordjman: “Il passo successivo sara’ la generazione di immagini tridimensionali sintetiche, come Tac e risonanze magnetiche. E’ fondamentale sviluppare fin da ora strumenti di rilevamento e dataset per la formazione”.