Scienza, così i moduli spaziali si trasformano in poli biomedici

A soli 19 anni, Federico Bergo ha fatto volare il suo talento direttamente dall’Italia al Giappone. Questa giovane mente alessandrina è approdata all’Expo 2025 di Osaka, conquistandosi uno spazio prestigioso all’interno del padiglione dedicato ai giovani inventori internazionali. Il progetto presentato, “Innovative Methods for Commercial Aerospace: Deep Space Pharma”, è una visione futuristica che trasforma gli ambienti spaziali in vere e proprie bioreattori orbitanti, aprendo nuove opportunità per la ricerca biomedica tra le stelle. I moduli spaziali diventano bioreattori orbitanti, aprendo così la strada allo sviluppo di farmaci mirati e terapie innovative e più efficaci contro malattie degenerative, infezioni gravi e tumori.

Il percorso di Federico è caratterizzato da un impegno precoce e straordinario. Fin da bambino ha mostrato una passione rara per fisica e matematica: a otto anni si immergeva già in testi avanzati, a undici costruiva prototipi di reattori a fusione, mentre a tredici realizzava rilevatori di particelle per studiare le radiazioni. Lo scorso anno è stato selezionato dalla Commissione Europea tra le 34 migliori giovani menti d’Europa, partecipando a conferenze scientifiche di rilievo internazionale.

Dietro ogni successo c’è anche una storia di sacrifici. La maturità non è arrivata nel modo consueto per Bergo: penalizzato dalle assenze dovute ai suoi impegni di ricerca fuori sede, ha comunque portato a termine il percorso scolastico da privatista, dimostrando ancora una volta la sua determinazione e capacità di conciliare studio e visione scientifica.

L’approdo all’Expo di Osaka rappresenta oggi una tappa significativa nella sua carriera: un’occasione per mettere in mostra la creatività e la competenza italiana su un palcoscenico globale, sperimentando un intreccio tra diplomazia tecnologica e ricerca avanzata. Con “Deep Space Pharma”, Federico non sta soltanto presentando un progetto, ma lanciando un ponte tra futuro e innovazione, tra Europa e Asia, tra Terra e cosmo.

Il suo cammino, iniziato tra i banchi del liceo e le aule universitarie del territorio, si materializza oggi all’Expo come simbolo di una nuova generazione che, nonostante l’età, già plasma il futuro. Il giovane Bergo sta così trasformando una passione infantile in un progetto di portata globale, capace di raccontare al mondo intero il peso delle menti giovani nella scienza che verrà.