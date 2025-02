Scienza, così i rifiuti diventano farmaci attraverso la fotosintesi artificiale

Grazie a un’innovativa forma di fotosintesi artificiale sarà possibile trasformare i rifiuti organici in energia e prodotti farmaceutici. E’ quanto emerge da uno studio guidato dall’Università di Nagoya e pubblicato su Nature. “La fotosintesi artificiale comporta reazioni chimiche che imitano il modo in cui le piante convertono la luce solare, l’acqua e l’anidride carbonica in glucosio ricco di energia”, ha spiegato Susumu Saito, coautore dello studio “I prodotti di scarto, che normalmente metodi simili al nostro producono, non sono stati formati; invece, sono stati creati solo energia e sostanze chimiche utili”. La nuova tecnica, che i ricercatori hanno chiamato fotosintesi artificiale diretta verso la sintesi organica (APOS), soddisfa tutti i criteri della fotosintesi artificiale. Rappresenta un cambiamento di paradigma nel campo della fotosintesi artificiale grazie all’uso di materia organica e acqua come materie prime nella reazione. “La chiave del successo di APOS e’ l’effetto cooperativo di due tipi di fotocatalizzatori semiconduttori inorganici”, ha affermato Saito. “I catalizzatori, rispettivamente, promuovono la decomposizione della materia organica di scarto e dell’acqua attraverso la scissione dell’acqua, portando questa volta alla sintesi di composti organici utili e idrogeno green”. I ricercatori descrivono una serie di applicazioni pratiche per la loro scoperta. Nell’esperimento, hanno utilizzato diverse materie prime organiche per sintetizzare piu’ di 25 prodotti contenenti un’ampia gamma di gruppi funzionali, tra cui un antidepressivo e un farmaco per la febbre da fieno. “La nostra tecnica all’avanguardia potrebbe potenzialmente produrre materiali utili senza formare anidride carbonica e rifiuti”, ha affermato Saito. “Un esempio e’ l’acetonitrile che abbiamo utilizzato in questo esperimento come materiale di partenza. L’acetonitrile e’ un sottoprodotto generato durante la produzione industriale di massa di polimeri e nanofibre di carbonio. Il suo utilizzo in APOS gli ha consentito di diventare un prodotto utile, riducendo potenzialmente i rifiuti”.