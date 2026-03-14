Scienza, così i robot indossabili migliorano la coordinazione tra persone 

I musicisti hanno sincronizzato con maggiore precisione i movimenti delle braccia e la posizione degli archetti, raggiungendo una migliore sincronizzazione nell’esecuzione del brano. In modo sorprendente, il feedback di forza fornito dagli esoscheletri ha migliorato la coordinazione piu’ del feedback visivo, nonostante i violinisti siano normalmente addestrati a utilizzare la vista per coordinarsi durante le esecuzioni. I risultati migliori si sono osservati quando i tre canali sensoriali – udito, vista e tatto – erano utilizzati insieme, evidenziando il ruolo dell’integrazione multisensoriale nei compiti motori complessi. Secondo Domenico Formica, coordinatore dello studio e responsabile dell’unita’ di ricerca NeXTlab dell’Universita’ Campus Bio-Medico di Roma, il lavoro apre nuove prospettive nella comunicazione fisica mediata da robot. I sistemi robotici potrebbero in futuro collegare le persone in modo diretto, migliorando coordinazione, apprendimento e riabilitazione. Per Francesco Di Tommaso, autore corrispondente dello studio, il feedback aptico rappresenta un canale di comunicazione particolarmente efficace perche’ fornisce informazioni fisiche immediate, integrate rapidamente dal sistema motorio umano anche in soggetti altamente addestrati. Secondo Nicola Vitiello della Scuola Superiore Sant’Anna, che ha guidato lo sviluppo degli esoscheletri, tecnologie di questo tipo potrebbero trovare applicazioni in numerosi contesti, dall’allenamento collaborativo all’apprendimento motorio fino alla riabilitazione, dove terapisti e pazienti potrebbero essere collegati fisicamente attraverso robot indossabili.

Robot indossabili in grado dipossono migliorare la coordinazione nei compiti motori condivisi. Lo dimostrapubblicato sulla rivista Science Robotics e coordinato dall’Universita’ Campus Bio-Medico di Roma nell’ambito del, con la partecipazione della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dello spin-off IUVO, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell’Universita’ di Newcastle nel Regno Unito e dell’Universita’ di Gand in Belgio. Il lavoro esplora una nuova frontiera della robotica: l’uso di sistemi indossabili per mediare il contatto fisico tra persone che collaborano nello svolgimento di un compito. Quando due individui lavorano insieme – per esempio musicisti che suonano in duetto – la coordinazione avviene normalmente attraverso vista e udito. Il contatto fisico diretto, che nelle interazioni sociali e nell’apprendimento motorio e’ spesso fondamentale, e’ invece assente. Per studiarenella coordinazione motoria, i ricercatori hanno sviluppato una coppia di esoscheletri per gli arti superiori capaci di rilevare i movimenti dei due utenti e di applicare forze proporzionali alle differenze tra i movimenti stessi. Il sistema crea cosi’ un collegamento fisico virtuale tra le due persone, permettendo a ciascuna di percepire i movimenti dell’altra come se fossero in contatto diretto. Il dispositivo e’ stato testato con venti coppie di violinisti, dieci amatoriali e dieci professionisti, chiamati a eseguire un brano musicale in diverse condizioni sensoriali: solo udito, udito e vista, udito e feedback aptico, e infine la combinazione di udito, vista e aptica. I partecipanti non erano stati informati della connessione fisica mediata dagli esoscheletri e non avevano esperienza con il sistema. I risultati mostrano cheaptico migliora significativamente la coordinazione dei movimenti.