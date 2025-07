Scienza, così il cambiamento climatico riduce la produzione di latte

Il caldo estremo contribuisce a ridurre la produzione di latte vaccino fino al 10 per cento, e l’adozione di tecnologie di raffreddamento compensa solo la metà di questa perdita. A questa conclusione giunge uno studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, condotto dagli scienziati della Harris School of Public Policy, dell’Universita’ di Tel Aviv e dell’Universita’ Ebraica di Gerusalemme. Il team, guidato da Eyal Frank, Claire Palandri, Ayal Kimhi, Yaniv Lavon, Ephraim Ezra e Ram Fishman, ha valutato gli effetti del cambiamento climatico sul bestiame. Gli scienziati hanno valutato l’industria lattiero-casearia in Israele, un sistema rappresentativo dei principali paesi produttori della bevanda. Il team ha considerato dati meteorologici locali per misurare l’impatto del caldo umido su oltre 130 mila esemplari nell’arco di 12 anni. Successivamente, i ricercatori hanno intervistato oltre 300 allevatori per tenere conto delle tecnologie di raffreddamento. Stando a quanto emerge dall’indagine, un giorno di caldo estremo, con temperature superiori ai 26 C, puo’ portare a un calo nella resa di latte fino al 10 per cento.

“Il cambiamento climatico avra’ un impatto di vasta portata su cio’ che mangiamo e beviamo – afferma Frank – a partire dal latte fresco”. Quando le mucche sono esposte al caldo umido, riportano gli scienziati, la produzione di latte puo’ richiedere fino a dieci giorni per tornare a livelli normali. Gli sforzi di adattamento, come gli impianti di raffreddamento, compensavano solo circa la meta’ delle perdite nelle giornate con temperature di 20 C. I costi di installazione di queste strutture vengono recuperati in circa un anno e mezzo. “Gli allevatori di bovini da latte – aggiunge Kimhi – sono ben consapevoli degli impatti negativi che lo stress da caldo ha sulle loro mandrie e utilizzano molteplici forme di adattamento. Queste possono essere costose, per cui e’ indispensabile bilanciare attentamente il modello costi-benefici”. Il gruppo di ricerca utilizza le stime israeliane per mostrare come il cambiamento climatico potrebbe influenzare la produzione di latte a livello globale. Secondo le stime degli autori, in assenza di sistemi di raffreddamento, i dieci principali paesi produttori di latte potrebbero vedere la produzione media giornaliera di latte diminuire del quattro per cento. India, Pakistan e Brasile subirebbero le conseguenze piu’ gravi. I dati mostrano inoltre che, anche in caso di strategie di compensazione delle temperature, i cinque maggiori produttori di latte registrerebbero comunque perdite giornaliere tra l’1,5 e il 2,7 per cento per ogni esemplare. “Il nostro lavoro – conclude Palandri – sottolinea il valore e i limiti delle tecnologie di raffreddamento e di altri sforzi intrapresi dagli allevatori di bovini da latte per adattarsi ai cambiamenti climatici. I decisori politici dovrebbero valutare piu’ strategie non solo per raffreddare le mucche, ma anche per ridurre i fattori di stress, come il confinamento e la separazione dei vitelli. I fattori di stress rendono le mucche piu’ sensibili al calore e meno resilienti”.