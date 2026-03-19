Scienza, così la velocità di rotazione distingue pianeti giganti da “stelle fallite”

La velocita’ di rotazione rappresenta un indicatore chiave per distinguere i pianeti giganti dalle nane brune, oggetti celesti spesso indistinguibili per massa, temperatura e caratteristiche atmosferiche. Lo indica uno studio pubblicato su ‘The Astronomical Journal’ guidato da Chih-Chun ‘Dino’ Hsu, ricercatore del Center for Interdisciplinary Exploration and Research in Astrophysics (Ciera) della Northwestern University, insieme a Jason Wang, docente di fisica e astronomia nello stesso ateneo. I risultati forniscono una delle evidenze piu’ chiare finora disponibili su una differenza fisica fondamentale tra queste due classi di oggetti, da decenni al centro di un dibattito nella comunità scientifica.

Pianeti giganti e nane brune, infatti, occupano una zona intermedia tra pianeti e stelle, condividendo proprieta’ osservabili come luminosita’, temperatura e segnali spettroscopici, rendendo complessa la loro classificazione. In questo lavoro, i ricercatori hanno analizzato la velocita’ di rotazione di sei esopianeti giganti e 25 nane brune utilizzando dati spettroscopici ad alta risoluzione ottenuti con lo strumento Keck Planet Imager and Characterizer (Kpic) installato presso l’osservatorio W.M. Keck alle Hawaii. La tecnica si basa sull’analisi dell’allargamento delle linee spettrali causato dall’effetto Doppler, che consente di misurare con precisione la velocità di rotazione di questi oggetti lontani. Integrando i nuovi dati con misurazioni precedenti, il team ha costruito uno dei campioni piu’ ampi finora disponibili per confrontare le proprieta’ rotazionali di pianeti giganti e nane brune. Dall’analisi emerge un pattern chiaro: i pianeti giganti tendono a ruotare piu’ velocemente, raggiungendo una frazione maggiore della loro velocita’ limite teorica, nota come ‘breakup velocity’, cioe’ la soglia oltre la quale un corpo celeste si disgregherebbe per effetto della forza centrifuga. Al contrario, le nane brune mostrano velocita’ di rotazione significativamente inferiori.

Secondo gli autori, questa differenza riflette i diversi processi di formazione. I pianeti giganti si formano all’interno di dischi protoplanetari di gas e polveri che circondano giovani stelle, dove le interazioni con il disco influenzano il trasferimento e la conservazione del momento angolare. Le nane brune, invece, possono formarsi attraverso il collasso gravitazionale di nubi di gas, in modo analogo alle stelle, oppure tramite processi simili a quelli planetari. In entrambi i casi, tuttavia, l’interazione tra il loro campo magnetico e il gas circostante agisce come un freno, riducendo la velocità di rotazione e dissipando il momento angolare. Un esempio evidenziato nello studio riguarda un pianeta gigante del sistema HR 8799, circa sette volte piu’ massiccio di Giove, che ruota rapidamente, e una nana bruna vicina, tre volte piu’ massiccia ma con una velocita’ di rotazione sei volte inferiore.

Questo confronto suggerisce che, nonostante entrambi gli oggetti abbiano perso momento angolare durante la formazione, le nane brune subiscono un rallentamento molto piu’ marcato, probabilmente a causa di campi magnetici piu’ intensi. Lo studio rileva inoltre che le nane brune che orbitano attorno a stelle ruotano ancora piu’ lentamente rispetto a quelle isolate, indicando che l’ambiente di formazione puo’ influenzare ulteriormente la dinamica rotazionale. I risultati offrono quindi un nuovo strumento osservativo per distinguere tra pianeti giganti e nane brune, superando le ambiguita’ legate ai metodi tradizionali basati su massa e luminosita’. Secondo gli autori, la rotazione puo’ essere considerata una sorta di ‘fossile’ che conserva tracce dei processi fisici che hanno portato alla formazione di questi oggetti milioni di anni fa. Il team intende ora estendere l’analisi a oggetti di massa planetaria non legati a una stella, i cosiddetti pianeti vaganti, e approfondire il legame tra rotazione, composizione chimica e storia evolutiva dei sistemi planetari. Questi sviluppi, sottolineano i ricercatori, potrebbero contribuire a migliorare la comprensione dei meccanismi di formazione dei pianeti e delle strutture substellari, aprendo nuove prospettive nello studio degli esopianeti.