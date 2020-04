Scienza, così l’acidificazione delle acque cambia l’ecosistema marino di Ischia

L’acidificazione delle acque ha effetti evidenti sulla pianta marina Posidonia oceanica lungo le coste di Ischia e, in generale, su tutto l’ecosistema a essa associato. A scoprirlo e’ stato un nuovo studio italiano, frutto della collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Biologia ambientale dell’Universita’ Sapienza di Roma e la Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Marine Mediterranean Science. L’aumento dell’anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera a causa principalmente della deforestazione operata dall’uomo, dell’uso di combustibili fossili e di altre emissioni di natura antropica, produce effetti devastanti anche sugli oceani. Per sua natura il mare assorbe CO2 dall’atmosfera, ma una maggiore concentrazione di questo composto innesca una serie di reazioni chimiche che riducono il pH dell’acqua, aumentandone l’acidita’. Cio’ causa impatti diffusi che potrebbero compromettere il ruolo ecologico e le funzionalita’ di interi ecosistemi. Il nuovo studio italiano ha osservato e valutato gli effetti della acidificazione delle acque sulla pianta marina Posidonia oceanica lungo le coste di Ischia, uno degli ecosistemi costieri piu’ ricchi e importanti del nostro mare. I risultati della ricerca hanno una valenza per altre aree geografiche e sistemi ecologici marini saranno applicabili e generalizzabili su ampia scala. Intorno alle coste di Ischia sono presenti alcuni siti, chiamati vents, con emissioni di CO2 naturale di origine vulcanica che acidificano localmente le acque e rappresentano dei “laboratori naturali” per studiare l’adattamento di singole specie, comunita’ ed ecosistemi all’acidificazione marina.