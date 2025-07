Scienza, così le abitudini alimentari hanno guidato l’evoluzione fisica negli ominidi

Nei primi esseri umani, i cambiamenti nelle abitudini alimentari hanno guidato l’evoluzione di tratti fisici. A suggerirlo uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati del Dartmouth College. Il team, guidato da Luke Fannin, ha analizzato i denti fossilizzati di diversi ominidi, per tracciare l’evoluzione del consumo di diverse parti di graminoidi nel corso dei millenni. A scopo di confronto, sono stati esaminati anche i resti ortodontici di terotechi, primati estinti e vissuti durante lo stesso periodo. Quando i primi esseri umani si diffusero dalle lussureggianti foreste africane alle praterie, spiegano gli esperti, la necessita’ di fonti di energia pronte all’uso li porto’ a sviluppare una predilezione per le piante erbacee, in particolare per i cereali e per il tessuto vegetale amidaceo nascosto sottoterra. Questo lavoro, pero’, suggerisce che gli ominidi potrebbero aver iniziato a nutrirsi di questi alimenti ricchi di carboidrati circa 700 mila anni prima che la loro dentatura lo prevedesse. Secondo gli scienziati, fu proprio l’abitudine alimentare a guidare l’evoluzione fisica di rimando, portando a molari piu’ lunghi, simili a quelli che permettono agli esseri umani moderni di masticare facilmente le fibre vegetali piu’ dure. “I risultati – afferma Fannin – suggeriscono che il successo dei primi esseri umani derivo’ dalla loro capacita’ di adattarsi a nuovi ambienti nonostante i loro limiti fisici. Come antropologi, parliamo del cambiamento comportamentale e morfologico come di un’evoluzione sincronizzata. Ma abbiamo scoperto che il comportamento potrebbe essere una forza evolutiva a se’ stante, con importanti ripercussioni sulla traiettoria morfologica e alimentare”.