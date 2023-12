Scienza: così l’IA può apprendere imitando gli umani in tempo reale

In un recente studio pubblicato su Nature Communications, e’ stato presentato un nuovo tipo di Intelligenza Artificiale (IA) in grado di imitare gli esperti in tempo reale, svolgendo compiti mai visti prima in simulazioni 3D. Questo tipo di IA puo’ imparare velocemente da un giocatore umano e da altre fonti, aprendo la strada a una migliore collaborazione tra persone e macchine. L’IA di solito impara da molte dimostrazioni umane, ma questo richiede tempo e sforzi considerevoli. I ricercatori hanno cercato un modo piu’ veloce e efficiente, ispirandosi a come le persone imparano guardando e imitando gli altri. Il risultato e’ un’IA che puo’ apprendere nuove cose da un compagno umano in tempo reale, una caratteristica che potrebbe essere utile in molti contesti. Gli scienziati, guidati da Edward Hughes, hanno usato un tipo di apprendimento chiamato “deep reinforcement learning” per allenare questa IA. Dopo l’addestramento, l’IA ha dimostrato di poter apprendere in modo efficace sia dagli umani che da altre IA su compiti di navigazione complessi, anche se non aveva mai incontrato un essere umano prima. Ad esempio, e’ stata in grado di muoversi attraverso terreni complicati con molti ostacoli. Un aspetto chiave del metodo e’ stato l’utilizzo di un tipo speciale di programma di apprendimento automatico che ha reso possibile per l’IA imparare gradualmente, partendo da compiti piu’ facili fino a quelli piu’ difficili. Questo ha contribuito a rendere il processo di apprendimento più efficace. Questi risultati non solo aprono la strada a un modo piu’ rapido per far apprendere alle IA nuove cose, ma possono anche essere utili per una migliore collaborazione tra le persone e le macchine. Gli esperti suggeriscono che questo approccio potrebbe portare a IA più adattabili e rispettose della privacy, ispirandosi a come le persone imparano e interagiscono tra loro. Inoltre, potrebbe essere un nuovo strumento utile per gli scienziati che studiano come le capacita’ culturali si sviluppano negli esseri umani.