Scienza, così un minuscolo dinosauro riscrive la storia dell’evoluzione

Un dinosauro di appena meno di un chilogrammo vissuto 90 milioni di anni fa in Patagonia riscrive la storia evolutiva di un enigmatico gruppo di teropodi simili agli uccelli e suggerisce un’origine molto piu’ antica, risalente a quando i continenti erano ancora uniti nella supercontinente Pangea. A descriverlo su Nature uno studio co-guidato da Peter Makovicky dell’University of Minnesota e Sebastian Apesteguia dell’Universidad Maimónides di Buenos Aires. Il lavoro descrive uno scheletro quasi completo di Alnashetri cerropoliciensis, appartenente agli alvarezsauri, dinosauri noti per i denti minuscoli e gli arti anteriori corti terminanti in un unico grande artiglio.

Per decenni il gruppo e’ rimasto poco compreso, poiche’ la maggior parte dei fossili ben conservati proveniva dall’Asia, mentre quelli sudamericani erano frammentari. Il nuovo esemplare, scoperto nel 2014 nell’area fossilifera di La Buitrera, nel nord della Patagonia, ha permesso di ricostruire con precisione l’anatomia del gruppo. “Passare da scheletri frammentari difficili da interpretare a un animale quasi completo e articolato e’ come trovare una Stele di Rosetta paleontologica“, ha dichiarato Makovicky. “Ora abbiamo un punto di riferimento per identificare reperti piu’ incompleti e mappare le transizioni evolutive in anatomia e dimensioni corporee”. A differenza dei parenti piu’ tardivi, Alnashetri possedeva arti anteriori piu’ lunghi e denti piu’ grandi, dimostrando che alcune linee di alvarezsauri si erano miniaturizzate prima di sviluppare le caratteristiche specializzazioni associate a una dieta insettivora. Analisi microscopiche delle ossa hanno confermato che l’esemplare era un adulto di almeno quattro anni. Con un peso inferiore a due libbre (meno di un chilogrammo), e’ tra i piu’ piccoli dinosauri non aviani noti in Sud America. Riesaminando fossili già presenti in collezioni museali di Nord America ed Europa, il team ha inoltre dimostrato che gli alvarezsauri ebbero origine molto prima di quanto ipotizzato, quando i continenti erano ancora collegati nella Pangea. La loro distribuzione globale sarebbe quindi legata alla successiva frammentazione delle masse continentali, piuttosto che a improbabili traversate oceaniche. L’area di La Buitrera ha restituito anche altri vertebrati di grande interesse, tra cui serpenti primitivi e piccoli mammiferi dai denti a sciabola. Secondo Apesteguia, dopo oltre vent’anni di ricerche, il sito offre una finestra unica sui piccoli dinosauri del Cretaceo in Sud America. Gli studiosi anticipano che nuovi fossili gia’ in preparazione in laboratorio potrebbero aggiungere ulteriori capitoli alla storia evolutiva degli alvarezsauri.