Scienza, creata nuova classe di materiali: sono “gel vetrosi”, elastici ma resistenti 

A realizzarli gli scienziati della che hanno pubblicato un articolo sulla rivista per rendere noti i risultati del loro lavoro. Il team, guidato da, ha sviluppato una nuova classe di materiali, semplici da produrre ed estremamente versatili, che potrebbero essere implementati per una grande varietà di applicazioni. I nuovi composti "I gel vetrosi – spiega Dickey – possono allungarsi fino a cinque volte la loro estensione senza rompersi, ma allo stesso tempo sono duri come i polimeri vetrosi e possono tornare alla propria forma originale semplicemente con l'applicazione di calore. In aggiunta, la loro superficie e' altamente adesiva, una caratteristica insolita per i materiali duri". questi materiali sono. I gel vetrosi sono realizzati partendo da precursori liquidi di polimeri vetrosi, a cui si aggiunge un liquido ionico, combinato e versato in uno stampo. Successivamente, la luce ultravioletta polimerizza il materiale e lo stampo viene rimosso. "Viste queste proprietà uniche – commenta altra firma dell'articolo – questi materiali potrebbero essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni e possono anche essere realizzati con diversi polimeri e liquidi ionici". Durante i test, i ricercatori hanno scoperto che i gel vetrosi non evaporano e non si seccano, nonostante la loro composizione. "Sebbene non comprendiamo appieno le ragioni alla base di alcune peculiarita' – conclude Dickey – il processo di realizzazione di questa nuova classe di materiali e' molto semplice, e prevede la polimerizzazione di un qualunque tipo di stampo. La maggior parte delle plastiche con proprietà meccaniche simili richiedono ai produttori di creare polimeri come materia prima e quindi di trasportarli in un'altra struttura dove il polimero viene fuso e formato nel prodotto finale. Elastici, duri, resistenti, adesivi ed estremamente versatili, i gel vetrosi sono aperti a una grande gamma di applicazioni, e siamo disposti ad avviare collaborazioni con altri enti industriali e di ricerca per identificarne possibili utilizzi".