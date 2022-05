Scienza, creata una nuova varietà di grano: iperproteica e di qualità superiore 

E’ stato scoperto un driver genetico capace di migliorare la resa del grano, sia in quantità che in qualita’, e di portare ad un aumento del contenuto proteico fino al 25 per cento. A realizzare la scoperta sono stati i ricercatori dell’Università di Adelaide, in Australia, e del John Innes Center, del Regno Unito. I risultati del team sono stati pubblicati sulla rivista Science Advances. “Si sa poco del meccanismo alla base della resa e del contenuto proteico nella produzione di grano”, ha affermato Scott Boden dell’Universita’ di Adelaide, School of Agriculture, Food and Wine, che ha guidato la ricerca. “Scoprire un gene che controlla questi due fattori – continua – ha il potenziale per aiutare a generare nuove varietà di grano che producono grano di qualità superiore. Poiche’ il grano rappresenta quasi il 20% delle proteine consumate in tutto il mondo, l’impatto di questa ricerca puo’ avvantaggiare in modo significativo la societa’ fornendo cereali con un contenuto proteico piu’ elevato, che potrebbe quindi aiutare a produrre alimenti piu’ nutrienti, come pane e cereali per la colazione”. Il lavoro e’ il primo esempio noto in cui uno screening genetico in avanti di una popolazione mutante e’ stato utilizzato per identificare un gene che controlla lo sviluppo riproduttivo nel grano e le intuizioni di questa ricerca hanno il potenziale per aiutare a migliorare il valore nutrizionale ed economico del grano.