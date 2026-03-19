Scienza, creati in laboratorio “neurobot” dotati di sistema nervoso primitivo

Nuove forme di vita biologiche dotate di un sistema nervoso primitivo sono state create in laboratorio a partire da cellule di rana. E’ quanto emerge da uno studio guidato da Michael Levin della Tufts University e Haleh Fotowat del Wyss Institute, pubblicato sulla rivista Advanced Science, che descrive lo sviluppo dei cosiddetti ‘neurobot’, evoluzione degli xenobot, piccoli biobot capaci di movimento autonomo. I ricercatori hanno dimostrato che l’aggiunta di cellule nervose consente a questi organismi di sviluppare reti neurali funzionali e comportamenti piu’ complessi, offrendo nuove prospettive per la biologia sintetica e la medicina rigenerativa. I neurobot sono stati ottenuti a partire da cellule embrionali della rana artigliata africana Xenopus laevis. In condizioni di laboratorio, le cellule della pelle formano spontaneamente piccole strutture sferiche dotate di ciglia, che consentono il movimento in ambiente acquatico. Questi biobot, gia’ studiati in precedenza, sono completamente biologici, capaci di autoripararsi e di sopravvivere per circa 9-10 giorni grazie alle riserve energetiche cellulari. Per creare i neurobot, il team ha inserito cellule progenitrici neurali all’interno delle strutture in fase di sviluppo. Queste cellule si sono differenziate in neuroni, formando ramificazioni come assoni e dendriti e organizzandosi in reti neurali primitive attive elettricamente, come dimostrato da tecniche di imaging del calcio. Secondo gli autori, l’esperimento rappresenta un modello innovativo per comprendere come i sistemi nervosi possano auto-organizzarsi. “Volevamo scoprire cosa sarebbe successo se avessimo fornito a questi biobot le materie prime necessarie per costruire un sistema nervoso”, spiega Levin.

L’introduzione dei neuroni ha modificato significativamente forma e comportamento dei biobot. I neurobot risultano piu’ grandi e allungati e mostrano schemi di movimento piu’ complessi e ripetitivi rispetto ai biobot privi di cellule nervose, che tendono a muoversi in traiettorie semplici. Per verificare il ruolo delle reti neurali, i ricercatori hanno esposto i neurobot al pentilenetetrazo lo, una sostanza nota per influenzare l’attività cerebrale. Il trattamento ha alterato i movimenti dei neurobot in modo diverso rispetto ai biobot non neurali, indicando che il sistema nervoso emergente contribuisce attivamente al comportamento. Questi risultati suggeriscono che anche reti neurali semplici, se auto-organizzate, sono in grado di controllare il movimento e l’adattamento di nuovi organismi biologici. Inoltre, le analisi genetiche hanno evidenziato non solo l’attivazione di geni legati ai recettori neuronali, ma anche di geni associati alla percezione visiva. Questo potrebbe indicare un potenziale per lo sviluppo futuro di capacita’ sensoriali piu’ complesse. “Possiamo costruire un sistema nervoso da zero? Cosa succede se si inseriscono i neuroni in un contesto completamente nuovo?” chiede Fotowat, sottolineando l’obiettivo di comprendere le regole fondamentali dell’organizzazione neurale. Secondo gli autori, lo studio dei neurobot potrebbe contribuire a chiarire come le cellule coordinano la formazione di strutture complesse e come tali processi possano essere sfruttati per costruire tessuti artificiali o riparare quelli danneggiati. Il lavoro si inserisce in un filone di ricerca volto a esplorare nuove forme di organizzazione biologica e rappresenta un passo avanti nella comprensione dei meccanismi alla base dello sviluppo dei sistemi nervosi e del comportamento.