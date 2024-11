Scienza, da formiche operaie a regine: tutto merito dell’ormone giovanile

L’esposizione a un eccesso di ormone giovanile (JH) può reindirizzare lo sviluppo e conferire tratti riproduttivi simili a quelli delle regine alle formiche operaie. E’ quanto emerge da uno studio guidato dall’Accademia Cinese delle Scienze e pubblicato su PNAS. Gia’ durante lo sviluppo embrionale, molti insetti che vivono in colonie si specializzano per la riproduzione o altri compiti, in particolare come regine o operaie. In alcune specie di formiche, il JH induce la differenziazione regina-operaia gia’ durante lo sviluppo embrionale, ma non era chiaro se il JH possa influenzare la traiettoria di sviluppo delle formiche dopo l’inizio della differenziazione. Gli autori del nuovo studio hanno nutrito le larve operaie di formiche faraone con dosi controllate di JH durante la prima meta’ del terzo stadio larvale, la fase finale dello sviluppo larvale. Gli autori hanno documentato le caratteristiche fisiche, il comportamento e l’espressione genica delle formiche per 30 giorni mentre crescevano fino a diventare adulte. Gli autori hanno scoperto che le formiche operaie trattate con ormoni hanno acquisito caratteristiche fisiche simili a quelle delle regine, come una maggiore lunghezza del corpo, occhi composti, muscoli del volo, dimensioni del cervello e spermateca, che e’ l’organo femminile utilizzato per immagazzinare lo sperma. Gli autori hanno isolato un set di 95 geni sensibili a JH probabilmente responsabili dello sviluppo di tratti simili a quelli delle regine nelle operaie. Le operaie trattate con JH hanno anche acquisito modelli comportamentali simili a quelli delle regine, caratterizzati da una ridotta locomozione e comportamento di foraggiamento. Tuttavia, a differenza delle regine, le operaie trattate con JH non hanno sviluppato ovaie. I risultati suggeriscono che le formiche faraone hanno finestre di sviluppo non sovrapposte durante le quali JH puo’ influenzare lo sviluppo degli organi riproduttivi e delle caratteristiche corporee.