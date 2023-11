Scienza, usare le tecniche di Pollock per migliorare stampa 3D

Utilizzare le tecniche che hanno caratterizzato l’opera dell’artista Jackson Pollock, per migliorare la stampa 3D. Questo il risultato dello studio di un team di ricerca dell’Università di Harvard, USA, che ha pubblicato i propri risultati sulla rivista “Soft Matter”. “Volevo sapere se fosse possibile replicare l’opera di Jackson Pollock e decodificare cio’ che ha fatto”, ha dichiarato L. Mahadevan, professore di matematica applicata presso la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS), e leader del team di ricerca che si e’ occupato del progetto. Mahadevan e il suo team hanno combinato fisica e apprendimento automatico per sviluppare una nuova tecnica di stampa 3D in grado di creare rapidamente modelli fisici complessi – inclusa la replica di un segmento di un dipinto di Pollock – sfruttando la stessa instabilita’ dei fluidi che Pollock ha utilizzato nel suo lavoro. “Volevamo sviluppare una tecnica che potesse trarre vantaggio dalle instabilita’ di piegatura e avvolgimento, piuttosto che evitarle”, ha affermato Gaurav Chaudhary, ex borsista post-dottorato presso la SEAS e primo autore dell’articolo. Pollock compose i suoi famosi dipinti a goccia posizionando una tela sul pavimento e facendovi gocciolare sopra vernice dall’alto. Ad un occhio inesperto la sua tecnica può sembrare casuale, ma Pollock ha sempre affermato di avere il controllo completo sul flusso del colore. Soprannominato “action painting”, Pollock disegnava nello spazio sopra la tela, creando forme nell’aria che cadevano sulla tela sottostante. “Le stampanti 3D tradizionali funzionano seguendo un percorso dal punto A al punto B, con l’ugello che deposita l’inchiostro lungo quel percorso specificato”, ha affermato Chaudhary. “Ma l’approccio di Pollock di lanciare vernice da un’altezza significava che anche se la sua mano si muoveva lungo una traiettoria specifica, la vernice non seguiva quella traiettoria a causa dell’accelerazione ottenuta dalla gravita’. Un piccolo movimento potrebbe provocare grandi schizzi di vernice. Usando questa tecnica, puoi stampare lunghezze maggiori con piccoli movimenti dell’ugello perche’ ottieni questa accelerazione dalla gravita’”. Per imparare come manipolare l’ugello per stampare a distanza e controllare l’avvolgimento del fluido, Mahadevan e Chaudhary, insieme ai coautori Stephanie Christ, ex studentessa del Soft Math Lab di Mahadevan e A. John Hart, professore di ingegneria meccanica al MIT, hanno combinato la fisica dell’avvolgimento con l’apprendimento per rinforzo profondo. Usando questa tecnica, i ricercatori hanno stampato una serie di forme complesse, dipingendo come Pollock e persino decorando un biscotto con sciroppo di cioccolato. I ricercatori hanno utilizzato fluidi semplici per questa ricerca, ma l’approccio potrebbe essere ampliato per includere fluidi piu’ complessi, come polimeri liquidi, paste e vari tipi di alimenti.