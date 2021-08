Scienza, da un crostaceo il collante bio che blocca le emorragie

Un nuovo collante, ispirato ai meccanismi con cui i cirripedi aderiscono alle superfici, e’ in grado di arrestare le emorragie e il sanguinamento di organi in pochi secondi. Questo l’incoraggiante risultato raggiunto dagli scienziati del Massachusetts Institute of Technology (MIT), che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Nature Biomedical Engineering per rendere i dati del loro lavoro. I cirripedi, spiegano autori, si lega alle rocce, alle navi o ai pesci, e restano fissi indipendentemente dagli condizioni di umidità e dalla tipologia di superficie. crostacei emettono una matrice oleosa che respinge l’umidita’ e secernono una proteina che si lega alle molecole sulla superficie. Il gruppo di ricerca ha sviluppato una pasta sigillante da applicare sulle lesioni che si basa su un principio simile. Negli studi preclinici, riportano gli autori, il collante si e’ dimostrato in grado di arrestare l’emorragia in appena 15 secondi. “I nostri dati suggeriscono che il collante puo’ contrastare l’emostasi indipendentemente dalla coagulazione del sangue – riporta Christoph Nabzdyk, della Mayo Clinic – il sigillo tissutale resiste anche in caso di pressioni arteriose elevate. Il nostro materiale puo’ essere utile per arginare gravi emorragie in diverse tipologie di pazienti. Speriamo che possa essere utile anche in caso di vittime di traumi militari e civili. Il nostro biomateriale si riassorbe lentamente dopo qualche settimana”.