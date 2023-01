Scienza, dai calamari idrogel versatili: simulano le proprirtà dei tessuti naturali

Combinare i tessuti naturali derivati dai calamari con dei polimeri sintetici puo’ portare a idrogel forti e versatili in grado di simulare molte delle caratteristiche dei tessuti biologici. Lo dimostra uno studio, pubblicato sulla rivista ‘Nature Publishing Group Asia Materials’, condotto dagli scienziati dell‘Universita’ di Hokkaido. Il team, guidato da Jian Ping Gong, e Tasuku Nakajima, ha ideato un composto di idrogel innovativo derivato dalla chimica e dalle proprietà dei calamari. Gli idrogel, spiegano gli autori, sono reti polimeriche contenenti grandi quantità di acqua, che possono essere utili in diversi ambiti, dalla medicina alla robotica fino alla sensoristica. A differenza dei tessuti naturali, però, la maggior parte degli idrogel sintetici e’ strutturalmente debole ed e’ caratterizzata da proprietà uniformi.

“Combinando le proprietà dei tessuti derivati dai calamari con i polimeri sintetici – afferma Nakajima – abbiamo sviluppato una strategia ibrida che permette una gerarchia innovativa e complessa”. I ricercatori sono partiti dal mantello di calamaro congelato. Negli esemplari vivi, la parte esterna si espande per assorbire l’acqua e si contrae per espellere l’acqua come un getto. Questa capacita’, spiegano gli esperti, dipende dai muscoli all’interno del tessuto connettivo dell’animale. Gli studiosi hanno utilizzato le disposizioni molecolari all’interno del sistema naturale per riprodurre il gel biomimetico. Dopo una serie di trattamenti chimici al tessuto animale, gli autori hanno mescolato il risultato ottenuto con delle molecole di polimero di poliacrilammide e hanno avviato la formazione dell’idrogel ibrido reticolato. “Il gel che abbiamo sintetizzato – riporta Ping Gong – e’ quattro volte piu’ elastico e resistente rispetto al mantello del calamaro. Questo lavoro potrebbe aprire la strada all’esplorazione di idrogel ibridi in grado di sfruttare le proprietà uniche dei sistemi naturali”. Nei prossimi step, il gruppo di ricerca valutera’ la possibilita’ di utilizzare le meduse come fonte di materiale per idrogel piu’ semplici. “Le applicazioni di questi materiali – conclude Gong – spaziano dai tessuti fibrosi artificiali, come legamenti o tendini sintetici, fino alla robotica morbida. Abbiamo in mente di studiare le varie opzioni naturali disponibili per creare una vasta gamma di idrogel specifici e adatti a diversi usi”.