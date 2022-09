Scienza, dai rifiuti di plastica PET diamanti di dimensioni nanometriche

I rifiuti di plastica PET potrebbero essere riciclati in strutture organizzate di carbonio, dei nanodiamanti, in un procedimento simile a quanto avviene all’interno di pianeti estremamente freddi, come Nettuno e Urano. Il risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista ‘Science Advances’, condotto dagli scienziati dell’Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Hzdr), dall’Università di Rostock e dall’Ecole Polytechnique francese. Il team, guidato da Dominik Kraus, ha utilizzato dei laser su una pellicola sottile di plastica, modificando l’intensità della luce direzionata ed esaminando gli effetti sul materiale considerato. I giganti di ghiaccio del Sistema solare, come Nettuno e Urano, sono caratterizzati da condizioni interne estreme, con temperature che raggiungono diverse migliaia di gradi Celsius e livelli di pressione milioni di volte superiori a quelli tipici del nostro pianeta. Per simulare queste situazioni, gli esperti hanno riscaldato campioni di plastica fino a seimila gradi Celsius, generando un’onda d’urto che comprime il materiale per alcuni nanosecondi.

“Abbiamo utilizzato pellicole di idrocarburi per i nostri esperimenti – riporta Kraus – abbiamo scoperto che questo procedimento poteva portare alla realizzazione di minuscoli diamanti. La nostra simulazione non e’ del tutto identica ai processi che si verificano all’interno dei pianeti, perche’ i giganti gassosi non contengono solo carbonio e idrogeno, ma anche grandi quantita’ di ossigeno”. Valutando e testando una varietà di materiali, gli studiosi hanno scoperto che il PET poteva rappresentare un modello affidabile per il mix di sostanze presenti all’interno dei corpi celesti. “I nostri risultati – aggiunge Kraus – sono interessanti per l’astronomia, ma anche per altre branche della Scienza. Gli esperimenti che abbiamo condotto suggeriscono che i processi all’interno dei pianeti come Urano e Nettuno dovrebbero favorire anche la formazione di acqua superionica, caratterizzata da nuclei di idrogeno che si muovono liberamente”. Il lavoro, inoltre, apre nuove prospettive per un’applicazione tecnica, la produzione su misura di diamanti di dimensioni nanometriche, in uso negli abrasivi e negli agenti lucidanti. Questi prodotti, commentano gli autori, potrebbero essere utilizzati come sensori quantistici altamente sensibili. “La produzione di diamanti finora si basa sull’esplosione di materiali combustibili – conclude Kraus – i flash laser potrebbero pero’ permettere prestazioni di alto livello a velocita’ piu’ elevate. In futuro potremmo essere in grado di controllare con precisione la crescita e la creazione di diamanti”.