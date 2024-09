Scienza, dai virus all’intelligenza artificiale: Notte Europea dei ricercatori al via in 20 città

Dalla “Zoologia di Harry Potter” con Zoosparkle, alla “Scienza di Inside Out”, passando per le strutture microscopiche dei virus e il futuro dell’intelligenza artificiale: al via in 20 città la 19 edizione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, organizzata da Frascati Scienza. Circa 2.000 uomini e donne della ricerca scientifica racconteranno il proprio lavoro in oltre 500 eventi per ogni tipo di pubblico, suddivisi tra laboratori didattici, spettacoli, quiz, giochi, visite ai laboratori, mostre e molto altro. Anche quest’anno la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, manifestazione insignita per la seconda volta, dopo l’edizione del 2022, della prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica, e’ dedicata al futuro del pianeta e all’importanza della ricerca scientifica a 360 gradi Per Frascati Scienza, LEAF e’ l’acronimo di “heaL thE plAnet’s Future”, una missione importantissima per la societa’ intera che riprende gli obiettivi del Green Deal europeo. Il programma della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF e’ vastissimo e pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le eta’: dai grandi ai piccoli, dagli esperti ai curiosi, dai teorici agli sperimentali.