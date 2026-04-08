Scienza, dalla Co2 prodotti chimici utili grazie a una struttura di elettrodi a tre strati

Un team di ricerca dell’Istituto Coreano di Scienza e Tecnologia Avanzata (KAIST) ha sviluppato una nuova struttura di elettrodo che utilizza reti di nanofili d’argento – fili d’argento ultrafini disposti come una ragnatela – per ottenere una conversione elettrochimica altamente efficiente della CO in prodotti chimici utili. I risultati sono stati descritti su Advanced Science. Nei processi di conversione elettrochimica della CO, un problema di lunga data e’ rappresentato dall’allagamento, ovvero la saturazione dell’elettrodo con l’elettrolita, che riduce lo spazio disponibile per la reazione della CO. Sebbene i materiali idrofobici possano impedire l’intrusione dell’acqua, in genere presentano una bassa conduttività elettrica, il che richiede componenti aggiuntivi e complica il sistema. Per ovviare a questo problema, il team di ricerca ha progettato un’architettura di elettrodi a tre strati che respinge l’acqua e consente un efficiente trasporto di carica. La struttura e’ composta da un substrato idrofobico, uno strato catalitico e una rete di nanofili d’argento (Ag NW) sovrapposta, che funge da efficiente collettore di corrente impedendo al contempo l’allagamento da parte dell’elettrolita. Un risultato chiave di questo studio è che i nanofili d’argento non si limitano a condurre elettricita’, ma partecipano attivamente alla reazione chimica. Durante la riduzione della CO, i nanofili d’argento generano monossido di carbonio (CO), che viene poi trasferito ai catalizzatori adiacenti a base di rame, dove avvengono ulteriori reazioni. Questo crea un sistema catalitico in tandem, in cui due catalizzatori cooperano in sequenza, migliorando significativamente la produzione di composti multi-carbonio come l’etilene. L’elettrodo ha dimostrato prestazioni eccezionali. Ha raggiunto una selettività del 79 per cento verso i prodotti C in elettroliti alcalini e dell’86 per cento in elettroliti neutri, un livello leader a livello mondiale. Ha inoltre mantenuto un funzionamento stabile per oltre 50 ore senza degrado delle prestazioni. Questi risultati indicano che la maggior parte dei prodotti convertiti sono le sostanze chimiche desiderate, superando al contempo i limiti di durabilità dei sistemi convenzionali.