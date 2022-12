Scienza, dalle cellule staminali farmaci innovativi per la schizofrenia

I processi chimici e biologici in grado stimolare l’attività delle cellule immunitarie che producono staminali potrebbero essere impiegati per sviluppare nuovi trattamenti per i pazienti affetti da schizofrenia. Descritta sulla rivista Stem Cell Reports, questa ipotesi è stata formulata dagli scienziati dell’Universita’ di Harvard. Il team, guidato da Francesca Rapino e Lee Rubin, ha ideato un approccio innovativo che potrebbe trattare la schizofrenia. L’infiammazione e l’iperattivazione del sistema immunitario nel cervello, spiegano gli autori, possono causare la perdita di sinapsi e la morte dei neuroni, provocando malattie neurodegenerative e psichiatriche. Nei pazienti affetti da schizofrenia, ad esempio, sono stati osservati livelli eccessivi della proteina immunitaria C4.

Attualmente non esistono terapie in grado di ridurre i valori di questa sostanza e placare l’infiammazione. Gli astrociti, delle cellule cerebrali che regolano la risposta immunitaria, possono secernere le proteine C4, per cui vengono considerati uno dei bersagli primari per le terapie mirate a contrastare la schizofrenia. Gli esperti hanno sviluppato un trattamento in grado di alterare la capacita’ degli astrociti di secernere C4. I ricercatori hanno eseguito uno screening di 464 farmaci, identificando una ventina di sostanze che potevano influenzare la produzione di C4. I medicinali sembravano efficaci sia in cellule sane che in astrociti ottenuti da pazienti con schizofrenia. Questa ricerca, concludono gli autori, apre nuove strade per lo studio delle risposte infiammatorie e la loro regolazione negli astrociti e fornisce una piattaforma per identificare i farmaci terapeutici negli approcci di screening su larga scala.