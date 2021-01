Scienza, dalle vaccinazioni a Marte: ecco gli eventi più attesi del 2021

Il 2021 sarà l’anno della vaccinazione anti Covid-19 e della caccia alle origini del virus. Attese anche le linee guida per la ricerca sugli embrioni umani in provetta, la prima missione cinese su Marte e il lancio del telescopio spaziale Webb, successore di Hubble. A elencare gli eventi scientifici del 2021 e’ la rivista Nature sul suo sito. Nel gennaio 2021 e’ previsto l’arrivo in Cina di una task force dell’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms) per cercare di identificare la fonte della pandemia da Covid-19. Inoltre dopo l’avvio della vaccinazione, nei primi mesi del nuovo anno sono attesi i risultati di diversi nuovi vaccini, come gli statunitensi Novavax e Johnson & Johnson. L’esigenza di velocizzare la ricerca avra’ riflessi anche sulle pubblicazioni scientifiche, con il programma internazionale promosso dalla fondazione Bill & Melinda Gates Plan S, che garantisce il libero accesso. Il nuovo anno, secondo Nature, sembra destinato a essere cruciale anche per la lotta al cambiamento climatico, con il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden che si muovera’ per far rientrare gli Usa nell’accordo sul clima di Parigi. Nel 2021 sono attese anche le nuove linee della Societa’ internazionale per la ricerca sulle cellule staminali (Isscr) che potrebbero allungare la “regola dei 14 giorni”, che impone di non poter condurre ricerche su un embrione umano prodotto in vitro oltre due settimane dopo la fecondazione. Il 2021 e’ anche l’anno di Marte: ben tre missioni dovrebbero raggiungerlo in cerca di tracce di vita presente o passata, compresa la prima missione cinese sul pianeta rosso.