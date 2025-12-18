Scienza dei dati e sviluppo sostenibile: borse di ricerca da 23mila euro per neolaureati

Isi Foundation, Istituto per l’Interscambio Scientifico, e Fondazione Crt mettono a disposizione di neolaureati italiani e stranieri, in possesso di una laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche tra cui informatica, fisica, matematica, statistica, o in scienze sociali con esperienza in data science, 10 Borse di Studio di Ricerca Applicata nel campo della scienza dei dati e dell’intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile, la salute pubblica e l’impatto sociale. Il bando del progetto Lagrange-Fondazione Crt è aperto fino al 2 febbraio 2026. Le Borse, del valore di 23 mila euro ciascuna consentiranno ai vincitori di svolgere un tirocinio interdisciplinare di 12 mesi presso i laboratori di Isi Foundation, lavorando al fianco di scienziati dei dati di altissimo profilo e di agenzie internazionali di primaria importanza. Un’opportunità preziosa sia per i neolaureati che ambiscono a un futuro accademico, sia per coloro che sono interessati a carriere nel mondo dell’impresa e nel non profit. Le ricerche si focalizzeranno su tematiche di scienza dei dati e intelligenza artificiale per la salute pubblica e l’epidemiologia; la previsione computazionale di epidemie e pandemie con sorgenti di dati non tradizionali; la scienza delle reti per la mobilità urbana e il futuro delle città; l’apprendimento automatico e l’analisi dati per la risposta umanitaria, lo studio delle disuguaglianze socioeconomiche e lo sviluppo sostenibile, la migrazione, la disoccupazione, la povertà e l’affidabilità delle informazioni. I metodi utilizzati includono machine learning, modellazione statistica, elaborazione del linguaggio naturale e scienza delle reti, applicati a dataset che vanno da migliaia a miliardi di dati. Il Progetto Lagrange-Fondazione Crt ha supportato dal 2003 a oggi oltre 800 giovani ricercatori, con uno stanziamento complessivo superiore ai 53 milioni di euro.