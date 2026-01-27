Scienza, disegnato un nuovo identikit dell’enigmatica energia oscura

Disegnato un nuovo identikit dell’energia oscura, l’enigmatica forma di energia invisibile ma che costituisce il 70% dell’universo: a definirne con maggiore precisione le caratteristiche sono i risultati della collaborazione internazionale Dark Energy Survey. I dati ottenuti da varie fonti e relativi a ben 18 pubblicazioni sono stati sintetizzati in una pubblicazione su arXiv, la piattaforma che raccoglie pubblicazioni non ancora revisionate dalla comunità scientifica. “Combinare sonde cosmologiche diverse è estremamente potente”, ha detto l’italiana Giulia Giannini, dell’Istituto di Scienza Spaziale di Barcellona e prima autrice di due degli articoli chiave dell’analisi finale e tra le responsabili scientifiche della presentazione dei risultati. “Il Dark Energy Survey è unico – ha aggiunto – perché permette di farlo utilizzando gli stessi dati e le stesse osservazioni, ed è la prima volta che un’analisi di questo tipo viene realizzata nell’attuale generazione di esperimenti sull’energia oscura”. Analisi che hanno richiesto sei anni di osservazioni, studiando 669 milioni di galassie a miliardi di anni luce dalla Terra e coprendo un ottavo della volta celeste, e il coinvolgimento di oltre 400 ricercatrici e ricercatori di 7 paesi, tra cui Marco Raveri Giulia Campailla, dell’Università di Genova. E’ stato così possibile definire al meglio i confini all’interno dei quali inserire i parametri dell’enigmatica energia oscura, una sorta di ‘soffio cosmico’ che continua a far espandere in modo accelerato l’universo. Dati che hanno permesso di dare nuove conferme ad alcune delle teorie considerate più promettenti, come il cosiddetto modello standard con densità di costante, e fornire nuove indicazioni per la futura generazione di telescopi, come l’Osservatorio Vera C. Rubin e il telescopio spaziale Euclid dell’Agenzia Spaziale Europea. “Le misure – ha aggiunto Giannini – diventeranno sempre più precise già nei prossimi anni. È entusiasmante pensare che probabilmente avremo alcune risposte definitive sull’energia oscura nei prossimi dieci anni”.