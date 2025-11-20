Scienza, distinguere la vita nello spazio attraverso il machine learning

Un nuovo framework di apprendimento automatico sviluppato da un team guidato da Jose’ C. Aponte e Amirali Aghazadeh permette di riconoscere segnature organiche di origine biologica distinguendole da quelle prodotte da processi non biologici, aprendo la strada all’analisi avanzata dei campioni che saranno riportati dalle missioni planetarie in corso e future. Lo studio, pubblicato su PNAS Nexus, utilizza dati di spettrometria di massa ad alta risoluzione raccolti da otto meteoriti carbonacei e dieci campioni geologici terrestri. Il lavoro ha impiegato la gascromatografia bidimensionale accoppiata a spettrometria di massa a tempo di volo per ottenere migliaia di segnali molecolari: 9.475 picchi nei meteoriti e 9.070 nei campioni terrestri. Su queste informazioni e’ stato costruito LifeTracer, un sistema computazionale che estrae le caratteristiche dei composti e addestra modelli statistici per individuare pattern distintivi. Il modello di regressione logistica raggiunge oltre l’87% di accuratezza nella distinzione tra materiali meteoritici e terrestri. Le differenze più rilevanti emergono nella distribuzione dei pesi molecolari e nei tempi di ritenzione, più brevi nei campioni meteoritici, un dato coerente con la maggiore volatilita’ dei composti formati in condizioni abiotiche. Il framework identifica inoltre le famiglie molecolari piu’ predittive: idrocarburi policiclici aromatici e varianti alchilate risultano centrali nel separare i profili organici, con il naftalene indicato come composto chiave per gli ambienti privi di processi biologici. Secondo gli autori, la capacità di analizzare in modo scalabile le miscele organiche complesse permette di ridurre bias interpretativi e di estendere l’indagine su biosignature potenziali oltre le tecniche tradizionali. Questo approccio potrà diventare uno strumento cruciale quando giungeranno i campioni di Marte, dei satelliti ghiacciati e degli asteroidi, dove la distinzione tra chimica abiotica e biologica e’ una delle sfide centrali dell’astrobiologia. LifeTracer offre un metodo replicabile, basato su metriche quantitative e interamente open access, che potrebbe diventare un riferimento per il confronto sistematico tra composti organici extraterrestri e terrestri. Il lavoro suggerisce che la combinazione tra chimica analitica avanzata e modelli di machine learning possa rappresentare una delle vie piu’ promettenti per interpretare l’origine delle molecole osservate in ambienti planetari complessi.