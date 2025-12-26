Scienza e beneficenza: un trionfo di solidarietà per i 20 anni della Fondazione Cannavaro Ferrara

Al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare la Fondazione Cannavaro Ferrara ha celebrato i suoi vent’anni di sostegno alla solidarietà con un’attività costante che ha prodotto risultati eccellenti in diversi settori nella città e provincia di Napoli. In particolare ha agito principalmente a favore di bambini e giovani in difficoltà fornendo un supporto sostanziale mediante progetti sociali atti a favorire il potenziamento e la crescita di strutture pubbliche o di contesti territoriali complessi e disagiati .

Il Charity Christmas Show 2025 – Winter Edition è stato un vero e proprio successo, che ha coinvolto più di 500 ospiti che hanno voluto dimostrare il loro sostegno solidale ai progetti sociali della fondazione. A fare gli onori di casa sono stati, palesemente entusiasmati per la meta ventennale raggiunta, i fondatori Fabio e Paolo Cannavaro e Ciro e Vincenzo Ferrara, coadiuvati dalla insostituibile madrina Maria Mazza, immagine di stabilità e perseveranza dell’ente di solidarietà. Un’attività costante come ci conferma Paolo Cannavaro : “siamo sempre pronti a realizzare progetti nuovi con il sorriso sulle labbra sperando di portare la felicità ovunque, specialmente dove se ne ha più bisogno. Il vero pilastro portante di questo evento è stato l’obiettivo solidale di sostenere la Terapia Intensiva Neonatale (TIN) del Policlinico Federico II di Napoli uno dei più grandi centri di natalità del Sud Italia, diretto dalla Direttrice Generale Dott.ssa Elvira Bianco , ha continuato Cannavaro, ed in passato abbiamo già donato due ambulanze susseguite da due isole neonatali. Napoli è sicuramente una città che ha molteplici difficoltà, quindi dobbiamo sempre spingere sull’acceleratore della solidarietà per aiutare i meno fortunati della nostra comunità partenopea”.

A coadiuvare il Team della fondazione Enzo Ferrara, che ha aggiunto : “ questo ente di solidarietà, ogni anno, fa una selezione dei progetti presentati e siccome siamo molto legati al reparto (TIN) del Secondo Policlinico, abbiamo deciso di donare delle attrezzature salvavita indispensabili per la sopravvivenza dei neonati prematuri e- ha poi precisato- bisogna comunque sottolineare che i veri artefici di questi progetti sono i napoletani che aderiscono alla fondazione”.

Nel nostro paese nascono ogni anno più di trentamila bambini prematuri e possedere in un reparto di Neonatologia, strumenti tecnologici di ultimissima generazione, può fare la differenza come ci conferma il professore Francesco Raimondi direttore della UOC di Neonatologia e Terapia intensiva Neonatale del Policlinico Federico II di Napoli: “ Il nostro reparto si occupa della popolazione di neonati che va da uno a trenta giorni, il periodo più critico dell’esistenza di un essere umano, perché può capitare che un bambino possa avere dei problemi già alla nascita e da qui l’importanza di avere reparti con terapie intensive neonatali . In passato sono state donate dalla fondazione ben due ambulanze, in pratica il servizio del 118 dedicato (ossia delle terapie intensive viaggianti), salvando nel corso degli anni passati decine di piccole vite umane, arrivando ad oggi con altri fondi che si sono concretizzati con l’acquisto di strumentazioni salvavita di altissima qualità: un video laringoscopio neonatale, un sistema avanzato di stabilizzazione del tubo endotracheale e un sofisticato sistema di controllo del rumore ambientale con cuffie mono-paziente, di fondamentale importanza per ridurre lo stress cerebrale e favorire la rapida guarigione neurologica dei neonati”.

La parte artistica dell’evento è organizzata da Mimmo Esposito che ha dichiarato: “il nostro compito è quello di ravvivare la serata con musica di accompagnamento come accoglienza per gli ospiti, a cura del DJ Marco Piccolo, poi ci saranno due breif show di venti minuti circa svolti tra la gente, seguiti da un main show sul palco principale molto coinvolgente”.

Infatti a rendere indimenticabile la serata in un’atmosfera di festa scatenando l’esultanza degli ospiti, ci ha pensato l’energia di Sal da Vinci e il ritmo di Decibel Bellini

La fondazione Cannavaro Ferrara conclude il suo splendido ventennale con un augurio di non fermarsi mai e con il desiderio di continuare a promuovere il benessere dei più piccoli e meno fortunati attraverso azioni concrete, donazioni e sostegno a cause sociali, culturali e sanitarie.