Scienza e cultura, come diffonderle tra i giovani? A Città della Scienza si presenta il XIV Rapporto Civita

Farà tappa il 4 novembre a Napoli alla Fondazione Idis – Città della Scienza, a partire dalle 17, il roadshow nazionale di presentazione del XIV Rapporto Civita “Lungo le vie della conoscenza. Sfide e strumenti per comprendere cultura e scienza” pubblicato da Marsilio Editori e realizzato dall’Associazione Civita che si occupa da 35 anni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Il rapporto è stato prodotto grazie al contributo di oltre trenta tra esperti, operatori e massimi rappresentanti delle istituzioni pubbliche con l’obiettivo di facilitare la comprensione e stimolare la divulgazione dei contenuti culturali e scientifici fra il grande pubblico. Il rapporto inoltre contiene i risultati di un’indagine demoscopica tra 1500 giovani italiani per capire come sentono e vivono scienza e cultura. L’iniziativa prende l’avvio dalla ricerca svolta dal Centro Studi Gianfranco Imperatori e dalla Fondazione Human Technopole, pubblicata nel XIV Rapporto Civita. La ricerca rivela che, per facilitare la comprensione e stimolare la divulgazione dei contenuti culturali e scientifici fra il grande pubblico, sono necessari un’analisi attenta dei destinatari, la scelta degli strumenti più adeguati, linguaggi accattivanti, oltre a professionalità specializzate nell’educazione, nella mediazione e nella comunicazione.

Women Shape the Future, premi alle studentesse vincitrici

Nel corso dell’evento si svolgerà la Premiazione delle studentesse vincitrici della seconda edizione dell’ Hackathon “Women Shape the Future”, promosso da Philip Morris in collaborazione con Codemotion e MedITech, rivolto alle studentesse universitarie di discipline STEM delle regioni Campania, Puglia Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il Progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (IMC), il centro del gruppo Philip Morris International per l’alta formazione e lo sviluppo delle competenze legate a Industria 4.0.

I partecipanti

Dopo i saluti di Riccardo Villari, Presidente Fondazione Idis – Città della Scienza, l’evento prevede gli interventi di Simonetta Giordani, Segretario Generale Associazione Civita, Annarita Patriarca, Membro della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania, Chiara Marciani, Assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli, Giorgio Ventre, Professore ordinario di Reti di Calcolatori presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Gianluca Tittarelli, Director People & Culture Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, Guido Damini, Divulgatore culturale e autore per OnePodcast di “Cenni storici per fare lo splendido” e “Le Caporetto degli altri”.La moderazione sarà a cura di Ludovico Solima, Professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Edito da Marsilio Editori il XIV Rapporto Civita è stato realizzato grazie al sostegno di IGT e Philip Morris Italia ed è disponibile anche in versione digitale nel formato epub reflowable, acquistabile tramite i principali store online in Italia: Feltrinelli/Ibs, Mondadori, Amazon, Apple ibooks, BookRepublic.