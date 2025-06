Scienza, “E-Sperimentiamo con l’acqua”: laboratori e viaggi tra le stelle a Bagnoli 

Quello in programma oggi e domani a Città della Scienza è un fine settimana ricco di attività per tutta la famiglia con laboratori, scoperte, divertimento scientifico e visite guidate. In programma, tra le altre esperienze, lo science show “E-Sperimentiamo con l’acqua” per scoprire l’acqua attraverso attività divertenti e coinvolgenti, con semplici esperimenti che sveleranno le sue incredibili proprietà e che potranno essere riprodotti anche a casa. Seguirà poi “Scienza a colori” un vortice di esperimenti pazzi e colorati, per scoprire la scienza che si cela dietro i colori con lava lamp, colori in fuga, inchiostri danzanti e tanto altro. Sarà possibile esplorare il museo interattivo del corpo umano Corporea e la rinnovata mostra Insetti & Co. Non mancheranno infine i viaggi tra le stelle e i misteri dell’universo grazie agli spettacoli del Planetario.