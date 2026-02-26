Scienza, ecco come il climate change “decide” il sesso dei nascituri

Le ondate di calore estremo collegate al cambiamento climatico stanno letteralmente “decidendo” il sesso dei nascituri in alcune parti del mondo, favorendo la nascita delle bambine. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato su PNAS e guidato dall’Università di Oxford. Analizzando dati sulla temperatura insieme a quelli su 5 milioni di nati vivi in 33 paesi dell’Africa subsahariana e in India, gli autori hanno scoperto che i giorni con una temperatura massima superiore a 20 C (68 F) sono negativamente associati alle nascite maschili. La ragione di questo cambiamento demografico e’ legato a fattori diversi a seconda delle parti del mondo considerate. Nell’Africa subsahariana, la riduzione delle nascite maschili e’ dovuta a fattori biologici.

I ricercatori hanno scoperto che l’esposizione al caldo estremo durante il primo trimestre di gravidanza porta a stress termico materno, che aumenta il rischio di aborto spontaneo. Secondo l’ipotesi del “maschio fragile”, i feti maschi sono biologicamente piu’ deboli e richiedono un maggiore impegno per sopravvivere. Di conseguenza, quando il corpo di una madre e’ messo a dura prova dal caldo estremo, le gravidanze maschili vengono perse in modo sproporzionato. Questo filtro biologico e’ particolarmente diffuso tra le popolazioni altamente vulnerabili, in particolare tra le madri residenti in aree rurali e quelle con un livello di istruzione inferiore. In India, il caldo porta pure a un minor numero di nascite maschili, ma il meccanismo e’ comportamentale piuttosto che puramente biologico. Nelle regioni dell’India con una forte preferenza culturale per i figli maschi (in particolare nel nord), il rapporto tra i sessi e’ storicamente sbilanciato a favore dei maschi a causa della pratica degli aborti selettivi in base al sesso, che prendono di mira feti di sesso femminile. I ricercatori hanno scoperto che quando il caldo estremo colpisce durante il secondo trimestre – la finestra in cui il sesso del feto puo’ essere determinato in modo affidabile tramite ecografia – il numero di nascite maschili diminuisce. Il caldo interrompe la vita quotidiana, limitando la mobilita’, riducendo la generazione di reddito e creando barriere all’accesso alle cliniche mediche. Poiche’ le famiglie non possono accedere facilmente o permettersi aborti selettivi in base al sesso durante le ondate di calore, un numero maggiore di feti di sesso femminile sopravvive fino al termine della gravidanza.