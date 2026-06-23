Scienza, ecco come il nostro cervello reagisce alle sorprese

Ricercatori australiani hanno scoperto cosa accade dietro le quinte nel nostro cervello quando ci troviamo di fronte a una situazione prevedibile rispetto a una sorpresa, fornendo indizi fondamentali per risolvere un mistero di lunga data nelle neuroscienze. I risultati sono stati pubblicati su JNeurosci. I ricercatori hanno scoperto che, durante eventi inaspettati, il nostro cervello e’ predisposto a convogliare energia per acquisire maggiori informazioni sensoriali dall’ambiente circostante. Ecco perche’ ricordiamo gli eventi inaspettati in modo piu’ vivido e preciso. Il nostro cervello, infatti, aggiorna la propria memoria interna. Al contrario, quando qualcosa e’ familiare o previsto, il cervello inizia a reagire prima ancora che accada, ed è questo che fa risparmiare preziosi millisecondi. Quando appare qualcosa di prevedibile, il cervello ci fa reagire piu’ velocemente ma non si preoccupa di codificarlo in tutti i dettagli. “Il nostro studio – afferma l’autore senior, il dottor Reuben Rideaux della Facolta’ di Psicologia dell’Universita’ di Sydney – offre una visione affascinante di come il cervello utilizzi le previsioni per aiutarci a percepire e interagire meglio con il mondo”. Per studiare questo fenomeno, 40 partecipanti hanno osservato semplici lampi visivi che apparivano attorno a un cerchio, mentre i ricercatori misuravano la loro attivita’ cerebrale tramite Eeg (registrazione delle onde cerebrali) e monitoravano le reazioni delle loro pupille.

Il team di ricerca ha registrato i tempi di reazione e la precisione dei partecipanti. Ma, aspetto fondamentale, a volte i ricercatori manipolavano e modificavano deliberatamente la sequenza dei lampi. I partecipanti hanno reagito piu’ rapidamente e con maggiore precisione agli eventi attesi, ma quando e’ stato chiesto loro di ricordare la posizione esatta, la loro memoria si e’ rivelata peggiore rispetto a quella successiva ai lampi di luce inaspettati. Una scoperta sorprendente e’ stata che il nostro cervello reagisce agli eventi familiari in due fasi. La prima fase si verifica quando il cervello prevede cio’ che sta per accadere e quindi prepara il nostro corpo a reagire rapidamente. Il secondo caso si verifica quando il cervello riconosce che l’evento e’ quello che si aspettava e, risparmiando energia, non elabora in modo approfondito le informazioni provenienti dall’ambiente. Sia gli eventi attesi che quelli inattesi sono stati rappresentati nella corteccia cerebrale entro 100 millisecondi dalla visione del lampo da parte dei partecipanti, ma gli eventi inattesi sono stati rappresentati piu’ chiaramente nelle onde cerebrali rispetto a quelli attesi. Per la fase successiva della ricerca, il team del dottor Rideaux e’ interessato a comprendere come questi meccanismi si sviluppano nel tempo e quali fattori ecologici influenzano tali percorsi.