Scienza, ecco come l’editing genetico potrebbe salvare i raccolti di riso

Il metodo di editing genetico CRISPR/Cas potrebbe rappresentare la soluzione migliore per salvaguardare i raccolti di riso minacciati dai cambiamenti climatici. A confermare questa ipotesi uno studio, pubblicato sulla rivista Centre for Agriculture and Bioscience International Reviews, condotto dagli scienziati dell’Universita’ Federale di Pelotas, in Brasile. Il team, guidato da Antonio Costa de Oliveira, ha valutato le tecniche di manipolazione genetica che potrebbero migliorare la resa delle colture. Il riso, spiegano gli esperti, e’ uno dei cereali piu’ consumati al mondo e supporta l’alimentazione di circa 3 miliardi di persone. Gli stress abiotici e biotici indotti dai cambiamenti climatici hanno influenzato la produzione e la qualita’ delle colture. “Lo sviluppo di nuove cultivar a resa piu’ elevata – afferma Costa de Oliveira – e’ necessario per garantire la sicurezza alimentare globale. Sono stati gia’ compiuti grandi progressi con l’allevamento convenzionale, ma gli approcci biotecnologici potrebbero aiutare a soddisfare le esigenze future”. Stando a quanto emerge dalle stime attuali, entro il 2050 si verificherà un aumento del 50% nel consumo di riso, con una domanda fino a 1,125 miliardi di tonnellate. L’insieme di fattori di stress legati a malattie e condizioni climatiche rappresenta un rischio per la produzione. “Il potenziale derivante dalla manipolazione genetica – conclude Costa de Oliveira – puo’ favorire una notevole resistenza ad ampio spettro contro diversi problemi. Sebbene l’agricoltura convenzionale sia stata finora decisiva, ci sono ancora molte sfide da affrontare per soddisfare le esigenze future. Le piante geneticamente modificate non presentano rischi per l’ambiente e la salute umana, per cui ci aspettiamo un buon livello di accoglienza da parte dei consumatori”.