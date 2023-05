Scienza: ecco “e-nose”, il naso elettronico capace di valutare la qualità dei vini

Un naso elettronico, chiamato e-nose, potrebbe diventare una valida alternativa alla degustazione convenzionale del vino. Questa la scoperta degli scienziati del dipartimento di ingegneria elettrica, matematica e scienze presso l’Universita’ di Gavle in Svezia, in collaborazione con i ricercatori dell’Institute, Campus Gandia, Universitat Politècnica de València (Igic), pubblicata su Sensors. La tecnologia è in grado di valutare la qualita’ del vino rosso. Jose’ Chilo, ricercatore in ingegneria elettrica presso l’Universita’ di Gavle ha dichiarato: “L’uso dell’intelligenza artificiale aumenta ogni giorno il potenziale del naso elettronico”. Un naso elettronico e’ composto da sensori, un sistema di elaborazione del segnale e un sistema di analisi che gli consentono di identificare le sostanze con un metodo simile all’olfatto umano. La tecnologia del naso elettronico non e’ nuova. E’ stata, infatti, utilizzata per qualsiasi cosa, dall’individuazione di esplosivi alla determinazione di una persona affetta da una grave malattia.



Jose’ Chilo ha studiato l’argomento per oltre venti anni in collaborazione con il Kth Royal Institute of Technology in Svezia e ha sviluppato, ad esempio, un modello in grado di determinare se l’acqua e’ potabile. La nuova versione del naso elettronico, che Jose’ Chilo ha sviluppato in collaborazione con ricercatori spagnoli, si concentra sul vino, piu’ precisamente, sul livello di acido acetico nel vino rosso. L’acido acetico si forma quando l’alcol si ossida ed e’ presente in bassi livelli in tutti i vini. Tuttavia, la concentrazione di acido acetico può diventare troppo alta durante la vinificazione o quando alcuni vini vengono invecchiati troppo a lungo, rischiando di rendere il vino imbevibile. Il naso elettronico misura, dunque, come il contenuto di acido acetico di un vino cambia nel tempo. Oltre a un software migliorato, il nuovo naso elettronico ha un nuovo componente che soffia aria nei sensori. “Aggiungendo ossigeno, i nostri risultati sono diventati migliori e piu’ affidabili, poiche’ l’ossigeno rilascia sostanze dal vino – ha detto Chilo – si puo’ paragonare a quando un sommelier arieggia il vino prima della degustazione”. Il naso elettronico si differenzia dalla tradizionale degustazione per velocita’ e affidabilita’. La tecnologia e-nose, infatti, azzera la percentuale di rischio che hanno gli intenditori, di ammalarsi e avere un senso dell’olfatto ridotto, nell’assaggio convenzionale. “Eventualmente, l’analisi chimica può fornire un risultato ancora piu’ accurato, ma gli svantaggi sono che e’ piu’ lenta e costa di piu’. L’e-nose fornisce risposte piu’ rapide sulla qualita’ del vino”, ha affermato Chilo. Il nuovo naso elettronico e’ un prototipo destinato principalmente alla vinificazione. Tuttavia, potenzialmente sara’ in grado di valutare la qualità di un vino invecchiato. Chilo ha concluso: “Se svilupperemo ulteriormente questo metodo, sara’ in grado di identificare i componenti essenziali di un vino. Utilizzando l’intelligenza artificiale, stiamo migliorando la tecnologia ogni giorno” .