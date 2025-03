Scienza, ecco gli scimpanzè “ingegneri”: selezionano i materiali per costruire strumenti

Gli scimpanzè selvatici nel Parco nazionale di Gombe Stream in Tanzania selezionano deliberatamente materiali vegetali per realizzare strumenti flessibili, ideali per la pesca delle termiti. Lo rivela uno studio condotto da una squadra di ricercatori della Facolta’ di Antropologia ed Etnografia museale dell’Universita’ di Oxford, del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, del Jane Goodall Institute in Tanzania, dell’Universita’ dell’Algarve e dell’Universita’ di Porto in Portogallo e dell’Universita’ di Lipsia, stato pubblicato sulla rivista iScience. Questa capacita’ di scegliere materiali in base alle proprieta’ meccaniche suggerisce un livello di ingegneria rudimentale, con implicazioni significative per la comprensione dell’evoluzione tecnologica umana. La fabbricazione di strumenti e’ un aspetto cruciale dell’evoluzione tecnologica, sia negli esseri umani che negli altri primati. Gli scimpanze’, in particolare, sono noti per l’uso di strumenti per procurarsi il cibo, come la pesca delle termiti. Tuttavia, la comprensione delle capacita’ tecniche associate alla selezione dei materiali e’ ancora limitata. La ricerca e’ stata condotta nel Parco nazionale di Gombe Stream, dove gli scimpanze’ utilizzano strumenti per pescare le termiti. I ricercatori hanno misurato la flessibilita’ dei materiali vegetali utilizzati dagli scimpanze’ rispetto a quelli non utilizzati, attraverso un tester meccanico portatile. Le analisi hanno rivelato che i materiali preferiti dagli scimpanze’ erano significativamente piu’ flessibili di quelli non utilizzati. I dati raccolti hanno dimostrato che gli scimpanze’ selezionano materiali vegetali in base alle loro proprieta’ meccaniche, preferendo quelli piu’ flessibili per la pesca delle termiti. Questa capacità di selezione e’ stata osservata anche in altre comunita’ di scimpanze’ che vivono a distanze considerevoli, suggerendo una comprensione intuitiva delle proprieta’ dei materiali. I risultati dello studio hanno importanti implicazioni per la comprensione dell’evoluzione tecnologica umana. La capacita’ degli scimpanze’ di valutare e selezionare i materiali in base alle proprieta’ funzionali suggerisce un livello di ingegneria rudimentale che potrebbe essere stato presente anche negli esseri umani primitivi. Questo approccio comparativo fornisce nuove intuizioni su aspetti della tecnologia primitiva che non sono conservati nella documentazione archeologica. La ricerca dimostra che gli scimpanzé possiedono una sorta di “fisica popolare” che li aiuta a scegliere i materiali migliori per realizzare strumenti efficaci. Questa capacità ingegneristica naturale ha implicazioni significative per la comprensione delle origini dell’uso degli strumenti negli esseri umani e suggerisce nuove direzioni per future ricerche sulla tecnologia primitiva.