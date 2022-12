Scienza, ecco il “bruco” senza batterie: svolta nella soft robotics

Un nuovo robot gelatinoso che striscia, alimentato da nient’altro che il cambiamento di temperatura e dall’innovativo design, ha portato ad una svolta nel campo della soft robotics. Il lavoro, condotto dai ricercatori dell’Universita’ Johns Hopkins negli Stati Uniti, e’ stato ispirato dalla natura ed in particolare dai bruchi. Lo studio e’ stato descritto nel dettaglio su Science Robotics. “Sembra molto semplicistico, ma questo e’ un oggetto che si muove senza batterie, senza cablaggio, senza un alimentatore esterno di alcun tipo – solo per il rigonfiamento e il restringimento del gel”, ha detto l‘autore senior, David Gracias, professore di ingegneria chimica e biomolecolare presso Universita’ Johns Hopkins.

“Il nostro studio mostra come la manipolazione della forma, delle dimensioni e del modello dei gel puo’ regolare la morfologia per incarnare una sorta di intelligenza per la locomozione”. I gel a base d’acqua sono uno dei materiali piu’ promettenti nel campo della robotica morbida. I ricercatori hanno precedentemente dimostrato che i gel che si gonfiano o si restringono in risposta alla temperatura possono essere utilizzati per creare strutture intelligenti. Qui, il team di Johns Hopkins ha dimostrato per la prima volta come il rigonfiamento e il restringimento dei gel possono essere manipolati strategicamente per spostare i robot avanti e indietro su superfici piane, o essenzialmente per farli strisciare in determinate direzioni con un movimento ondulatorio simile a un’onda. I robot, ribattezzati gelbot, che sono stati creati dalla stampa 3D per questo lavoro, sarebbero facili da produrre in serie. Gracias ha previsto una serie di applicazioni pratiche future, incluso lo spostamento attraverso il corpo umano per fornire farmaci mirati. Potrebbero anche essere utilizzati come robot marini per pattugliare e monitorare la superficie dell’oceano. Gracias spera di addestrare i suoi gelbot a strisciare in risposta alle variazioni dei biomarcatori umani e delle sostanze biochimiche. Ha anche in programma di testare altre forme ispirate a vermi e organismi marini e vorrebbe incorporare telecamere e sensori sui loro corpi.