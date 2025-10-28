Scienza, ecco il corallo molle del Pacifico che può alterare la rigidità degli arti

La Leptogorgia chilensis, un corallo molle diffuso lungo la costa del Pacifico dalla California al Cile, puo’ alterare la durezza e la rigidita’ dei propri arti. A descrivere questo curioso comportamento uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli scienziati dell’Universita’ della Pennsylvania. Il team, guidato da Ling Li e Chenhao Hu, ha scoperto il meccanismo alla base di questa straordinaria capacita’. I risultati, commentano gli autori, potrebbero avere numerose applicazioni in diversi campi, dalla medicina, alla robotica fino alla produzione manifatturiera.

Lo scheletro di questo corallo, spiegano gli esperti, e’ composto da milioni di particelle minerali sospese in una matrice gelatinosa, e in caso di pericolo si compatta per allontanare le minacce. “Quando vengono stimolati – afferma Li – i tessuti del corallo espellono acqua, restringendo il gel e comprimendo le particelle fino a farle incastrare tra loro. Questo fenomeno e’ noto come disturbo granulare, ed e’ la prima volta che viene osservato in un organismo vivente”. I coralli sono composti di carbonato di calcio, la stessa sostanza dei gessi. Ciò che conferisce ai loro scheletri proprieta’ interessanti e’ il modo in cui il carbonato di calcio e’ strutturato e organizzato. “Riprodurre il disturbo granulare non e’ facile – aggiunge Hu – gli elementi base devono incastrarsi in modo compatto ma allo stesso tempo devono potersi separare facilmente”. A causa della loro geometria variabile, la sabbia e i fondi di caffe’, le alternative valutate finora, non permettono di studiare la meccanica del processo. Al contrario, delle mini-sfere, pur essendo facili da realizzare, spesso scivolano l’una sull’altra per mancanza di attrito. Le particelle di L. chilensis sono grandi circa un decimo di millimetro e hanno una forma cilindrica. “Quando gli scheletri sono abbastanza vicini tra loro – riporta Hu – i loro rami si incastrano tra loro“. In definitiva, affermano i ricercatori, lo studio evidenzia i vantaggi dello studio della natura per la ricerca di nuovi materiali. “Nel nostro lavoro – conclude Li – abbiamo considerato solo una specie di corallo, ma esistono tantissime forme di vita caratterizzate da proprietà diverse che potrebbero aiutarci a sviluppare nuovi modelli”.