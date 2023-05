Scienza, ecco il “guanto dei sogni”: stimola la creativita’ durante un pisolino

Un team di scienziati ha utilizzato un particolare guanto elettronico per guidare i sogni delle persone mentre dormivano e stimolarne la creativita’. I loro risultati sono stati riportati su Scientific Reports. Per condurre il lavoro, i ricercatori hanno invitato 50 volontari, per lo piu’ studenti e professori, a rimanere svegli o a fare un pisolino in un laboratorio del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Quelli del gruppo del pisolino si sono sdraiati con una maschera per gli occhi, mentre indossavano Dormio, un dispositivo simile a un guanto con sensori che misurano la frequenza cardiaca e i cambiamenti del tono muscolare per tenere traccia delle fasi del sonno. Un computer collegato al dispositivo trasmetteva segnali audio per ispirare chi lo indossava a sognare argomenti specifici, un processo chiamato “incubazione mirata dei sogni”. Nella prima serie di esperimenti, il computer ha chiesto ai volontari di chiudere gli occhi e rilassarsi. Quando hanno iniziato ad addormentarsi, una registrazione ha detto loro di “pensare agli alberi”. Il team ha quindi aspettato che il guanto rilevasse che i partecipanti erano entrati nella prima fase del sonno, o “N1”, uno stato semilucido considerato un momento importante per la creativita’ . Durante questa fase, possiamo ancora elaborare informazioni dall’esterno, ma la nostra mente e’ meno vincolata rispetto a quando siamo svegli e i nostri pensieri fluiscono incontrollati. In N1, le persone sperimentano sogni brevi e vividi che di solito passano inosservati a meno che non vengano interrotti dal risveglio. Ed e’ quello che ha fatto la squadra. Dopo che i volontari erano stati in N1 per circa 5 minuti, un secondo segnale audio li ha svegliati dal loro pisolino dicendo loro di dire ad alta voce cio’ che avevano in mente. La registrazione li ha quindi indirizzati a tornare a dormire. Questo processo e’ stato ripetuto piu’ volte nell’arco di 45 minuti, svegliando i partecipanti per riferire i loro sogni e lasciandoli dormire di nuovo. Tutti i volontari che hanno usato Dormio hanno riferito di aver sognato alberi: uno ricordava di avere braccia fatte di legno vecchio; un altro ha ricordato di essere cosi’ grande da poter “mangiare alberi come un finger food”. Molti partecipanti che si consideravano “bloccati e non creativi” sono rimasti sorpresi di quanto potessero essere fantasiosi nei loro sogni, afferma il coautore dello studio Adam Haar, uno scienziato cognitivo del MIT. “La maggior parte delle persone non sa che c’e’ un pezzo di se stessi che e’ biologicamente progettato per essere totalmente sbloccato”.

Non a tutti è stato detto di sognare gli alberi. In un gruppo di controllo, le persone dormivano senza alcun suggerimento specifico. In altri due gruppi di controllo, le persone sono rimaste sveglie, pensando agli alberi o semplicemente prestando attenzione ai loro pensieri. Dopo le sessioni, tutti i volontari hanno svolto test di creativita’ che chiedevano loro di elencare usi alternativi per un albero (le risposte variavano da “fare strumenti musicali” a servire come “stuzzicadenti per un gigante”) o anche di annotare le azioni associate agli alberi, come “mangiare” e “bruciare”, nonche’ di comporre storie sugli alberi. Esperti indipendenti hanno valutato le risposte su una scala di creativita’ ampiamente utilizzata negli studi di psicologia, tenendo conto dell’originalita’, dell’umorismo e dell’emotivita’ della narrazione. I ricercatori hanno anche utilizzato un programma per computer per misurare la “distanza semantica” nelle risposte dei volontari, o quanto strettamente le parole che hanno scelto fossero correlate alla parola “albero”. Questa misurazione viene spesso utilizzata negli studi sulla creativita’: piu’ creativa e’ la persona, meno correlate saranno le sue risposte. (“Foglie” e’ semanticamente piu’ vicino a “albero” che a “stuzzicadenti”, per esempio). Complessivamente, i volontari che hanno sognato alberi hanno ottenuto un punteggio superiore del 78 per cento nelle metriche della creativita’ rispetto a quelli che sono rimasti svegli solo concentrandosi sui loro pensieri e il 63 per cento in piu’ rispetto a quelli che sono rimasti svegli pensando agli alberi. I partecipanti che hanno fatto un pisolino senza sentire il suggerimento hanno comunque ricevuto una spinta alla creativita’, ma quelli che hanno sognato alberi hanno comunque ottenuto risultati migliori del 48 per cento rispetto a loro. La tecnica di svegliarsi subito dopo essersi addormentati per aumentare la creativita’ non e’ nuova. Salvador Dali’ e Thomas Edison hanno riferito di utilizzare questo metodo. Uno studio pubblicato nel 2021 ha confermato che il trucco aiuta le persone a diventare piu’ creative e a trovare intuizioni per risolvere i problemi. Ma il dispositivo Dormio consente un livello di controllo senza precedenti su questo processo, afferma il coautore dello studio Robert Stickgold, un neuroscienziato dell’Universita’ di Harvard che studia i sogni da 4 decenni (e adotta questa strategia anche nella sua vita personale). Il guanto, dice, consentirà agli scienziati di esplorare “la coscienza e i sogni in un modo che non e’ mai stato possibile prima”. E le applicazioni possono andare ben oltre il potenziamento della creativita’. I ricercatori stanno attualmente lavorando con chi soffre di disturbo da stress post-traumatico per vedere se il guanto puo’ aiutarli a ottenere il controllo sui loro incubi e a riprendersi meglio dal trauma.