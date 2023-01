Scienza, ecco il robot di metallo liquido come il T-1000 della saga “Terminator”

Un robot in miniatura che passa rapidamente e in modo reversibile dallo stato liquido a quello solido, come il T-1000 della saga di film Terminator, e’ stato progettato e realizzato dagli ingegneri dell’Universita’ Carnegie Mellon, negli Stati Uniti, e dall’Universita’ Cinese di Hong Kong. Oltre a poter cambiare forma, i robot sono magnetici e possono condurre elettricità. I ricercatori hanno sottoposto i robot a un percorso ad ostacoli di mobilita’ e test di trasformazione della forma in uno studio pubblicato sulla rivista Matter. Laddove i robot tradizionali sono robusti e rigidi, i soft robot hanno il problema opposto, sono flessibili ma deboli e i loro movimenti sono difficili da controllare. Il team ha creato il nuovo materiale di sfasamento, soprannominato “macchina di transizione di fase solido-liquido magneto-attivo“, incorporando particelle magnetiche nel gallio, un metallo con un punto di fusione molto basso (29,8 C). “Dare ai robot la possibilita’ di passare dallo stato liquido a quello solido li dota di maggiori funzionalita’”, ha affermato Chengfeng Pan, ingegnere presso l’Universita’ cinese di Hong Kong che ha guidato lo studio. Con l’aiuto di un campo magnetico, i robot hanno saltato fossati, scalato muri e si sono persino divisi a meta’ per spostare in modo cooperativo altri oggetti prima di fondersi di nuovo insieme. “Le particelle magnetiche qui hanno due ruoli”, ha spiegato l’autore senior e ingegnere meccanico Carmel Majidi della Carnegie Mellon University. “Uno e’ che rendono il materiale sensibile a un campo magnetico alternato, quindi puoi, attraverso l’induzione, riscaldare il materiale e causare il cambiamento di fase, ma le particelle magnetiche danno anche ai robot la mobilita’ e la capacita’ di muoversi in risposta al campo magnetico.” Ciò e’ in contrasto con i materiali di sfasamento esistenti che si basano su pistole termiche, correnti elettriche o altre fonti di calore esterne per indurre la trasformazione da solido a liquido. Il nuovo materiale vanta anche una fase liquida estremamente fluida rispetto ad altri materiali a cambiamento di fase, le cui fasi “liquide” sono notevolmente piu’ viscose.