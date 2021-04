Scienza, ecco il sistema a luce ultravioletta che riesce a inattivare il Coronavirus

Un sistema in grado di inattivare il virus SARS-CoV-2 mediante luce ultravioletta e’ stato sviluppato e validato da una collaborazione tra i Dipartimenti di Ingegneria dell’Informazione, Ingegneria Industriale e di Medicina Molecolare dell’Universita’ di Padova. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Materials. Lo studio offre una risposta al bisogno di sterilizzare senza alcool oggetti di uso quotidiano, come gli attrezzi di una palestra. I metodi piu’ diffusi per farlo si basano su agenti chimici (come alcool e candeggina) e non sono pratici per la disinfezione in profondita’ di grandi superfici o per una rapida inattivazione dei virus su oggetti di uso quotidiano. Per questo motivo, sono attualmente allo studio strategie non basate su agenti chimici, ma sull’uso della luce ultravioletta. La tecnologia ultravioletta utilizza l’energia dei fotoni per “danneggiare” il Dna di virus e batteri. Ovviamente anche il corpo umano non deve essere esposto alla radiazione perche’ cio’ puo’ causare danni a pelle e occhi ed e’ per questa ragione che questo il sistema progettato e validato e’ chiuso e dotato di sistema di sicurezza. Il sistema ha un costo di utilizzo irrisorio, con 1 euro si effettuano piu’ di 5000 sanificazioni, e massima semplicita’ d’uso perche’ non richiede ricambio materiali, asciugatura o altre azioni. Ogni ciclo garantisce la sanificazione completa che invece, con altri sistemi chimici, dipende dalla quantita’ dispensata dall’operatore.