Scienza, ecco la nuova pelle sintetica con la capacità di mimesi dei polpi

I colori cangianti della pelle degli animali capaci di mimesi sono stati di ispirazione per la realizzazione di un nuovo tipo di pelle mimetica artificiale, le cui caratteristiche possono essere alterate in modo semplice e immediato. A descrivere questo importante risultato uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di Stanford. Il team, guidato da Mark Brongersma, ha sviluppato pellicole sottili programmabili per modificare consistenza e colore. Questa tecnologia, sostengono gli autori, potrebbe trovare applicazioni nel campo del camouflage, della robotica morbida e delle tecnologie di visualizzazione avanzate. Il gruppo di ricerca ha inizialmente valutato il modo in cui gli animali con capacità di mimesi, come i polpi, possono modificare l’aspetto della propria pelle. I ricercatori hanno quindi sviluppato delle pellicole che appaiono inizialmente piatte e uniformi. Tuttavia, quando viene esposta all’acqua, la pellicola si gonfia, rivelando motivi e colori.

Gli scienziati hanno utilizzato fasci di elettroni per scrivere motivi sulla pellicola e aggiungere strati ottici che creano effetti di colore. Questi cambiamenti avvengono rapidamente, tanto che la maggior parte delle variazioni richiede meno di 20 secondi. Il materiale, aggiungono gli esperti, puo’ alterare colore centinaia di volte senza perdere prestazioni. Colore e consistenza possono anche essere modificati in modo indipendente a seconda del lato della pelle esposto al liquido. Sebbene attualmente ogni dispositivo possa mostrare un solo motivo, le versioni future potrebbero mostrarne di piu’, essere controllate elettronicamente e realizzate su scala piu’ ampia, suggeriscono gli autori. “Questo doppio controllo indipendente su colore e texture – scrivono in un News & Views di accompagnamento Benjamin Renz e Na Liu, dell’Universita’ di Stuttgart – crea uno dei sistemi di mimetizzazione piu’ sofisticati del mondo naturale”.