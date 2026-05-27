Scienza, ecco la piattaforma “Prince”: riduce le modifiche indesiderate al genoma

Un nuovo sistema di editing genetico capace di attivare e disattivare con precisione gli interventi sul Dna attraverso semplici farmaci a piccola molecola potrebbe contribuire a risolvere uno dei principali problemi di sicurezza delle terapie geniche. E’ il risultato di uno studio coordinato da Ju Zhang della Shenzhen University e del Chinese Academy of Sciences Institute of Synthetic Biology, pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine. I ricercatori hanno sviluppato una piattaforma denominata Prince che consente di controllare nel tempo l’attività del sistema CRISPR/Cas e di ridurre le modifiche indesiderate al genoma. Una versione semplificata, chiamata Little Prince, ha inoltre mostrato risultati promettenti in modelli murini umanizzati di ipercolesterolemia genetica e degenerazione maculare legata all’eta’. L’editing genomico rappresenta una delle frontiere piu’ promettenti della medicina moderna grazie alla possibilita’ di correggere direttamente alterazioni genetiche responsabili di numerose malattie. Tuttavia, la traduzione clinica su larga scala di queste tecnologie continua a essere ostacolata da importanti questioni di sicurezza. Tra queste vi e’ la difficolta’ di controllare con precisione la durata dell’attivita’ degli strumenti di editing una volta introdotti nell’organismo. I ricercatori non dispongono infatti ancora di sistemi in grado di interrompere in modo affidabile gli effetti delle terapie dopo mesi o anni dal trattamento. Negli ultimi anni sono state proposte diverse strategie per affrontare il problema, comprese soluzioni basate sulla degradazione di proteine o RNA.

Tali approcci, tuttavia, presentano limiti applicativi e in alcuni casi risultano utilizzabili soltanto in specifici organi, come il fegato. Per superare queste restrizioni, il gruppo di ricerca ha progettato Prince, una piattaforma che sfrutta due farmaci gia’ approvati per controllare in maniera coordinata sia l’enzima di editing sia gli RNA guida necessari al funzionamento del sistema CRISPR/Cas. Secondo gli autori, questa architettura consente di stabilire con precisione quando avviare e quando interrompere l’attivita’ di editing genetico, migliorando al tempo stesso la precisione genomica e limitando gli effetti fuori bersaglio. I dati mostrano inoltre che la piattaforma e’ rimasta stabile per un periodo fino a due anni in colture cellulari umane, suggerendo la possibilità di un controllo prolungato nel tempo delle modifiche genetiche. Per favorire un futuro impiego terapeutico, i ricercatori hanno sviluppato anche una versione piu’ compatta denominata Little Prince. Questa variante utilizza una nucleasi di dimensioni ridotte e richiede un solo vettore virale adeno-associato per il trasporto nelle cellule, semplificando notevolmente la somministrazione.

Nei modelli sperimentali di ipercolesterolemia genetica, Little Prince ha ridotto livelli eccessivi di colesterolo. Parallelamente, nei roditori con neovascolarizzazione coroideale indotta da laser, una condizione utilizzata come modello della degenerazione maculare neovascolare correlata all’eta’, il sistema ha mostrato segnali di riduzione delle lesioni patologiche. I risultati suggeriscono quindi potenziali applicazioni in malattie cardiovascolari ereditarie e patologie oculari degenerative. Gli autori sottolineano inoltre che le potenzialità della piattaforma potrebbero estendersi oltre l’ambito terapeutico. “Prince e Little Prince forniscono anche capacità che potrebbero risultare utili per obiettivi di ricerca che includono il tracciamento delle linee cellulari e applicazioni di ingegneria genetica condizionale”, osservano i ricercatori nello studio. La possibilita’ di controllare in modo reversibile e programmabile l’attivita’ dell’editing genomico viene considerata uno degli elementi chiave per aumentare la sicurezza delle future terapie basate su CRISPR. Sebbene i risultati siano ancora limitati a modelli sperimentali, il nuovo sistema rappresenta un passo avanti verso strategie piu’ precise e controllabili, con l’obiettivo di ridurre i rischi associati alle modifiche permanenti del DNA e ampliare il numero di patologie candidabili a questo tipo di trattamento.