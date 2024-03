Scienza, ecco la proteina antinfiammatoria: nuove prospettive per combattere l’asma

La proteina chiamata Piezo1 sembra capace di impedire alle cellule immunitarie del polmone di rispondere in modo eccessivo agli allergeni e scatenare attacchi d’asma. Descritto sul Journal of Experimental Medicine (JEM), questo importante risultato e’ stato raggiunto dagli scienziati della Keck School of Medicine, presso l’Universita’ della California del Sud. Il team, guidato da Omid Akbari, ha proposto un nuovo approccio terapeutico per contrastare l’infiammazione polmonare e trattare l’asma allergica. Le cellule linfoidi innate di tipo 2 (note anche come ILC2), spiegano gli esperti, si trovano nei polmoni, nella pelle e in altri tessuti del corpo, e si attivano in presenza di allergeni, producendo segnali proinfiammatori che guidano il reclutamento di altre cellule immunitarie. Questo processo, pero’, può provocare un’infiammazione eccessiva e un restringimento delle vie aeree, rendendo difficile la respirazione corretta per i pazienti asmatici. Il gruppo di ricerca ha scoperto che quando vengono attivati da un allergene, gli ILC2 iniziano a produrre una proteina chiamata Piezo1 che puo’ limitare la loro attivita’. Questa sostanza forma canali nelle membrane esterne delle cellule che si aprono in risposta ai cambiamenti meccanici nell’ambiente cellulare. Gli scienziati hanno utilizzato un modello murino per osservare le risposte dell’organismo all’assenza della proteina. Gli autori hanno osservato che gli animali privi di Piezo1 sviluppavano una maggiore infiammazione, mentre gli esemplari trattati con Yoda1, un farmaco in grado di attivare la proteina e ridurre l’attivita’ degli ILC2, sembravano associati a una diminuzione notevole dei segnali infiammatori. Infine, i ricercatori hanno testato l’efficacia di Yoda1 su un gruppo di topolini geneticamente modificati per esprimere cellule immunitarie umane. “In questo caso – commenta Akbari – il trattamento ha ridotto l’iperreattivita’ delle vie aeree e l’infiammazione polmonare. Questo approccio potrebbe rappresentare uno strumento terapeutico utile ad alleviare i sintomi associati all’asma. Saranno necessari ulteriori approfondimenti per delineare il ruolo dei canali Piezo1 nei pazienti umani con asma e sviluppare terapie mirate ed efficaci”.