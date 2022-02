Scienza: ecco “Mav”, il micro-drone che vola come se fosse un uccello

Si chiama micro air vehicle (MAV), è un dispositivo piccolo in grado di volare grazie a un Liquid-amplified Zipping Actuator (LAZA), che simula il movimento delle ali di un uccello. Descritto sulla rivista Science Robotics, è stato sviluppato dagli elaboratori dell’Universita’ di Bristol, che hanno riprodotto il battito d’ali di un volatile. Questo robot, affermano gli autori, rappresenta un’opzione economica e semplice da costruire per ottenere un drone manovrabile da utilizzare in attivita’ non rischiose, come missioni di ricerca o esplorazione in zone remote. I MAV, a differenza di altre alternative disponibili, sono costruiti con delle ali piuttosto che con delle eliche, il che li rende piu’ adatti alle manovre negli spazi angusti. Il team, guidato da Tim Helps, ha sviluppato un sistema molto leggero e un rapporto spinta/potenza paragonabile a quelli che si trovano nei MAV standard con sistemi di trasmissione. I veicoli senza trasmissione possono viaggiare fino a 0,71 metri al secondo. La semplicita’ dei robot LAZA, commentano gli autori, potrebbe renderli un giorno un approccio economico piu’ rispettoso dell’ambiente per l’agricoltura o il monitoraggio degli ambienti naturali.