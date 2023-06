Scienza, embrioni umani sintetici: un “laboratorio” naturale per studiare malattie genetiche

Ottenuto il primo embrione umano sintetico a partire da cellule staminali e quindi senza utilizzare ovociti e spermatozoi. Le cellule si sono aggregate spontaneamente, formando una struttura molto simile a un embrione umano, ma che non è in grado di completare lo sviluppo né di essere impiantato nell’utero. E’ invece uno straordinario laboratorio naturale per studiare lo sviluppo embrionale anche dopo i 14 giorni che oggi limitano la ricerca per motivi etici, capire la causa di aborti oggi inspiegabili, sperimentare farmaci e studiare malattie. Il risultato, non ancora pubblicato, è stato annunciato in apertura del convegno della Società internazionale per la ricerca sulle cellule staminali a Boston da Magdalena Zernicka-Goetz, dell’Università britannica di Cambridge e del California Institute of Technology. Da anni il suo gruppo sta studiando le tecnologie più efficaci nel guidare lo sviluppo delle cellule staminali e nell’agosto 2022 aveva ottenuto il primo embrione di topo sintetico con un cervello e cuore battente.

“Possiamo ottenere modelli simili a embrioni umani riprogrammando cellule staminali embrionali”, ha detto la ricercatrice a Boston, secondo quanto riferisce il quotidiano britannico The Guardian. La chiave è nella parola “modelli”: quelli ottenuti a Cambridge “non sono embrioni umani e nemmeno si originano da cellule staminali prelevate da embrioni umani, ma sono strutture che hanno tessuti simili a quelli degli embrioni umani. Li potremmo definire strutture simili a embrioni, o embrioidi”, ha osservato Amadei, che ha lavorato nel gruppo di Zernicka-Goetz a Cambridge e che recentemente è rientrato in Italia, all’Università di Padova. Gli embrioni umani sintetici sono perciò aggregati di cellule staminali, indotte a svilupparsi in modo da poter dialogare fra loro e organizzarsi in modo spontaneo. “Le tecnologie che permettono di ottenere queste cellule sono disponibili da tempo e la novità è nel tipo di organizzazione ottenuta a Cambridge”, ha aggiunto Amadei. Il grande vantaggio, secondo il ricercatore, è nel fatto che gli embrioni sintetici sono “laboratori viventi per studiare lo sviluppo degli embrioni umani e il processo con cui si impiantano: su entrambi questi aspetti sappiamo poco per i limiti etici che ci diamo come ricercatori”. Grazie agli embrioidi sarebbe possibile, per esempio, capire perché molte gravidanze falliscano, comprendere meglio le malattie genetiche a partire dalle anomalie rilevabili negli embrioni, o ancora sperimentare farmaci per capire se le donne in gravidanza possano assumerli senza rischi per l’embrione. Avere a disposizione questi embrioidi significherebbe avere “una piattaforma sintetica per testare la tossicità di farmaci o per verificarne il meccanismo d’azione con un dettaglio a livello molecolare”.